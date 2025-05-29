مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الخميس 29-5-2025

بترتيبٍ على طاولةِ بعبدا الرئاسيةِ تمَ تعطيلُ سيمفونيةِ النشازِ الحكوميِّ والمواقفِ المليشياويةِ المغلّفةِ بربطةِ عنقٍ دبلوماسية،فكانت جلسةُ الحكومةِ اليومَ غنيةً بسلةِ تعييناتٍ مهمة،وعُهِدَ ملفُ السلاحِ الى رئيسِ الجمهوريةِ وانتهت الجلسةُ بخبزٍ وملح على المائدةِ الرئاسية. الم يَكُنِ البلدُ بغنًى عن مواقفَ انفعاليةٍ خالفَت كلَّ مساعي الرئيسِ عون بمناقشةِ هذه الملفاتِ الحساسةِ بحكمةٍ ورويةٍ وحواراتٍ ثنائيةٍ بعيداً عن الاعلامِ والعنتريات المنبرية؟

وبعيداً كلَّ البعدِ عن اولوياتِ رأسيِّ الحكومةِ والدبلوماسيةِ اللبنانيةِ كلامٌ للقائدِ العامّ لقواتِ اليونيفل في لبنانَ ارولدو لازارو اعتبرَ فيه انَ تعزيزَ سلطةِ الدولةِ في لبنان لا يمكنُ ان يكتملَ ما دامَ ان هناكَ وجوداً للجيشِ الاسرائيلي على الاراضي اللبنانيةِ ذاتِ السيادة . فماذا سيقولُ اصحابُ السيادةِ المعنيون؟ هل سيعتبرونَ كلامَ لازارو خشبياً؟ ام انه متاثرٌ بأفكارِ الثورةِ الايرانية؟

هو كلامٌ واضحٌ عن تقويضِ الاحتلالِ لسلطةِ الدولة، لكنَ بعضَ الارتجاجِ السياسيّ يُصِمُّ البعض ويُعميهم عن العدوانيةِ الصهيونيةِ التي رمَت شابّاً ربصاصِها اليوم فارتقى شهيداً في كفركلا، واغارت على بئرٍ لضخِ المياهِ في النبطية الفوقا، ما ادى الى استشهادِ موظفٍ بلديٍ اثناءَ تشغيلِه البئرَ لتوزيعِ مياهِ الشَفَةِ الى اهلِ بلدتِه، فهل من خطوةٍ رسميةٍ ضدَّ هذه العدوانيةِ المتمادية؟

في فلسطينَ المحتلةِ العدوانُ على تماديه، والشهداءُ بالعشرات، وحربُ نتنياهو عزّزَها بالاستيطانِ على الضفة، فيما رسا على ضفةِ المفاوضاتِ مقترحُ لويدكوف حولَ وقفِ اطلاقِ النارِ اعلنت حماس انها تدرسُه باِتقانٍ وقال بنيامين نتنياهو اِنه وافقَ عليه كما نَقلَ عنه الاعلام..

وحتى يقفَ العدوانُ الصهيونيُ عن الفلسطينيينَ فانَ الاسنادَ اليمنيَ على فعاليتِه والى مزيدٍ من التصعيدِ كما جددَ التأكيدَ اليومَ قائدُ انصارِ الله السيدُ عبد الملك بدر الدين الحوثي..

المصدر: قناة المنار