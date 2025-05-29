ناصر الدين: الرعاية الصحية حق للجميع وواجبنا ضمان وصولها لكل مواطن

إفتتح وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية ركان ناصر الدين الخميس قسم الأم والطفل في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي – الكرنتينا.

وبالمناسبة، قال ناصر الدين إن “افتتاح قسم الأم والطفل في المستشفى إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات في القطاع الصحي العام”، وتابع أن “مستشفى بيروت الحكومي الجامعي – الكرنتينا الذي اعيد افتتاحه مجددا عام 2015، أثبت منذ ذلك الحين أنه ركيزة أساسية في تقديم الرعاية الصحية، حيث بلغ عدد الأطفال الذين عالجهم حوالى 13800 طفل وهو رقم يتحدث عن نفسه ويؤكد حجم الحاجة إلى خدماته”.

وقال ناصر الدين “ها نحن اليوم نفخر بافتتاح هذا القسم الجديد الذي يضم 14 سرير عناية فائقة لحديثي الولادة و5 أسرة عناية فائقة للأطفال، بالإضافة إلى 13 سريرا مخصصا للتوليد والقسم النسائي و24 سريرا لعلاج الأطفال. هذا التوسع الشامل في القدرة الاستيعابية يعكس الإتزام بتوفير أعلى مستويات الرعاية المتخصصة والمتكاملة للأمهات والأطفال في لبنان”، واضاف “هذا الرقم هو أكبر دليل على أن إصرارنا على الاستثمار في القطاع العام هو في مكانه الصحيح، وأن رهاننا على قدرة مؤسساتنا الحكومية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين هو رهان رابح”.

وأكد ناصر الدين “اننا نؤمن بأن الرعاية الصحية حق للجميع وأن واجبنا كوزارة هو ضمان وصول هذه الرعاية إلى كل مواطن، بغض النظر عن قدرته المادية”، ولفت الى ان “افتتاح هذا القسم الجديد، بما يملكه من تجهيزات متطورة وأسرة عناية مركزة ومتخصصة في مختلف مجالات طب الأطفال والنساء والولادة، يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق هذه الرؤية، وتأكيدا على الإتزام بتوفير بيئة صحية آمنة ومجهزة بأحدث التقنيات لرعاية الأمهات والأطفال الذين هم عماد المستقبل”.

وأشار ناصر الدين الى أن “وزارة الصحة تعمل ليلا نهارا لكي يصبح مستشفى بيروت الحكومي الجامعي – الكرنتينا مرجعا متخصصا ورائدا في علاج الأم والطفل على صعيد لبنان، ولم لا نتطلع بكل ثقة وأمل أن يصبح كذلك على صعيد المنطقة يوما ما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام