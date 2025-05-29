حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد نبيل بلاغي في بلدة ياطر الجنوبية

وسط الهتافات المندّدة بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني، والمؤكّدة على دعم غزة وفلسطين والتمسّك بالنهج الحسيني المقاوم، شيّع حزب الله وجماهير المقاومة وأهالي بلدة ياطر الجنوبية، الشهيد المجاهد نبيل محمد بلاغي “هلال”، الذي ارتقى على طريق القدس، بمسيرة مهيبة وحاشدة.

وشارك في مراسم التشييع عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، إلى جانب جمعٍ من العلماء، وشخصيات سياسية واجتماعية، وفعاليات مختلفة، إضافة إلى عائلة الشهيد وذوي شهداء آخرين، وحشود غفيرة لبّت نداء الوفاء لدماء الشهداء.

وتقدّمت موكب التشييع سيارات إسعاف تابعة لمديرية جبل عامل الأولى في الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية، بينما سار خلفها عناصر من كشافة الإمام المهدي (عج) حاملين صور القادة والشهداء والرايات الحسينية.

كما رفعت تشكيلات خاصة من المشاركين أعلام لبنان وفلسطين وراية حزب الله، في مشهد جسّد وحدة المسار والمصير.

وجابت المسيرة شوارع البلدة وسط أجواء من الحزن الممزوج بالفخر، وصولًا إلى جبّانة البلدة، حيث أُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر، قبل أن يُوارى الثرى إلى جانب من سبقه من شهداء درب المقاومة.

المصدر: موقع المنار