قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2025 - 17:10

قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس بالضفة الغربية

منذ 48 mins 31 May، 2025
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