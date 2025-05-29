جراء العدوان الصهيوني.. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 221

ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة إلى 221 شهيدا صحفيا منذ بداية حرب الإبادة الصهيونية الجماعية على القطاع المحاصر، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي معتز محمد رجب.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة “بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج”، ودعا “الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وحمّل المكتب “الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية”، وطالب “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة”، وتابع “كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام