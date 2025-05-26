عون لوفد اميركي: منتصف الشهر المقبل موعد بدء العمل في 3 مخيمات فلسطينية لمعالجة مسألة وجود السلاح فيها

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوفد أميركي برئاسة السيناتور Angus King ان ” البدء برفع العقوبات الأميركية عن سوريا خيارٌ جيد، لأن تحسين الاقتصاد السوري يساعد في حلّ أزمة النازحين السوريين في لبنان، الذين عليهم العودة للمساهمة في إنعاش اقتصاد بلدهم”.

وقال:”على الأمم المتحدة أن تقدّم المساعدات للنازحين في بلادهم وليس في لبنان”.

اضاف:”شكّلنا لجاناً لبنانية-فلسطينية، وسيبدأ العمل في منتصف الشهر المقبل في 3 مخيمات فلسطينية في بيروت لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام