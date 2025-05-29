لافروف: المانيا تتورط بشكل مباشر في الحرب وتتجه نحو الانهيار

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن “روسيا تقوم بالتحقق من البيانات المتعلقة برفع القيود الألمانية على مدى الصواريخ الموجهة إلى أوكرانيا، حيث يتم جرّ المانيا مباشرة إلى الحرب”.

وأضاف لافروف في حديث له الاربعاء “صرح المستشار الألماني فريدريش ميرز في مؤتمر صحفي بأنه كان يقصد منذ البداية تمويل إنتاج صواريخ من أي مدى في أوكرانيا”، وتابع “يفترض أنه لا يوجد أي حديث عن توريد صواريخ المانية هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة”.

واعتبر لافروف انه “يجري جر ألمانيا مباشرة إلى هذه الحرب”، واعتبر ان “المانيا تتجه نحو الانهيار، كما حدث في الماضي”، وأضاف “المشاركة المباشرة في الحرب أصبحت واضحة بالفعل”، ولفت الى ان “المانيا تنزلق في المسار نفسه المائل الذي سبق أن سلكته عدة مرات خلال القرن الماضي، نحو الانهيار”، وتابع “آمل أن يتوصل السياسيون المسؤولون في هذا البلد أخيرا إلى الاستنتاج الصحيح ويوقفوا هذا الجنون”.

وقد وقعت ألمانيا وأوكرانيا اتفاقية لتمويل إنتاج أسلحة بعيدة المدى في أوكرانيا، بعد اجتماع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره الأوكراني رستم عميروف.

وأفادت وكالة “رويترز” ان “حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيطلب من ألمانيا تشكيل 7 فرق عسكرية جديدة تتألف من 40 ألف جندي للدفاع عن الحلف”.

المصدر: روسيا اليوم