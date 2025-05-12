لافروف بحث مع فيدان الجهود لحل النزاع في أوكرانيا

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف جهود السلام الرامية لحل النزاع الأوكراني.

وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن “وزيري الخارجية التركي والروسي ناقشا هاتفيا آخر الجهود المبذولة لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عرض في وقت سابق على أوكرانيا استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو الجاري، ولم يستبعد رئيس الدولة أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المفاوضات المذكورة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا مصممة على البحث بجدية عن سبل التوصل إلى تسوية سلمية طويلة الأمد. ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للنزاع وحماية مصالح روسيا.

المصدر: روسيا اليوم