الرئيس عون يدعو لعودة النازحين السوريين وتقديم المساعدات لهم في بلدهم

رأى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون أن “البدء برفع العقوبات الأميركية عن سوريا خيارٌ جيد”، معتبراً أن “تحسين الاقتصاد السوري يساعد في حلّ أزمة النازحين السوريين في لبنان، الذين عليهم العودة للمساهمة في إنعاش اقتصاد بلدهم”.

الرئيس عون لوفد أميركي برئاسة السيناتور Angus King:

– البدء برفع العقوبات الأميركية عن سوريا خيارٌ جيد، لأن تحسين الاقتصاد السوري يساعد في حلّ أزمة النازحين السوريين في لبنان، الذين عليهم العودة للمساهمة في إنعاش اقتصاد بلدهم. وعلى الأمم المتحدة أن تقدّم المساعدات للنازحين في… pic.twitter.com/YDaycD306w — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 26, 2025

وأضاف، خلال استقابله وفداً أميركياً برئاسة السيناتور أنغوس كينغ، أنه على الأمم المتحدة أن تقدّم المساعدات للنازحين في بلادهم وليس في لبنان.

كما أكد عون أنه تم تشكيل لجان لبنانية-فلسطينية، موضحاً أنها ستبدأ العمل في منتصف الشهر المقبل في 3 مخيمات فلسطينية في بيروت لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها.

والأسبوع الماضي، زار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبنان، حيث التقى عون، وأكدا التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية”، إضافة إلى التزام الجانب الفلسطيني “بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية”.

المصدر: مواقع إخبارية