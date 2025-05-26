الرئيس عون يدعو لعودة النازحين السوريين وتقديم المساعدات لهم في بلدهم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2025 - 14:26

الرئيس عون يدعو لعودة النازحين السوريين وتقديم المساعدات لهم في بلدهم

منذ 1 ساعة 26 May، 2025
عون: على الأمم المتحدة مساعدة النازحين في سوريا وليس في لبنان
عون: على الأمم المتحدة مساعدة النازحين في سوريا وليس في لبنان
لبنان

رأى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون أن “البدء برفع العقوبات الأميركية عن سوريا خيارٌ جيد”، معتبراً أن “تحسين الاقتصاد السوري يساعد في حلّ أزمة النازحين السوريين في لبنان، الذين عليهم العودة للمساهمة في إنعاش اقتصاد بلدهم”.

وأضاف، خلال استقابله وفداً أميركياً برئاسة السيناتور أنغوس كينغ، أنه على الأمم المتحدة أن تقدّم المساعدات للنازحين في بلادهم وليس في لبنان.

كما أكد عون أنه تم تشكيل لجان لبنانية-فلسطينية، موضحاً أنها ستبدأ العمل في منتصف الشهر المقبل في 3 مخيمات فلسطينية في بيروت لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها.

والأسبوع الماضي، زار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبنان، حيث التقى عون، وأكدا التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية”، إضافة إلى التزام الجانب الفلسطيني “بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية”.

المصدر: مواقع إخبارية

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