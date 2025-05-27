الجيش اللبناني يردم خندقاً للعدو في ميس الجبل… ومراسل “المنار” يواكب العملية ميدانياً

واكب مراسل قناة “المنار” في الجنوب وحدةً من الجيش اللبناني أثناء قيامها بإزالة ساتر ترابي وردم خندق استحدثته جرافات العدو الصهيوني داخل الأراضي اللبنانية في بلدة ميس الجبل الحدودية.

وقد أظهرت مشاهد مباشرة من سهل كروم المراح، توغّلاً إسرائيلياً جديداً، حيث قامت جرافات الاحتلال خلال ساعات الليل الماضية بحفر خندق ورفع ساتر ترابي امتدّ على مسافة تقارب 200 متر داخل الأراضي اللبنانية، متجاوزةً السياج التقني والطريق الحدودي.

ورغم غياب قوات “اليونيفل” عن موقع التوغل، باشرت آليات الجيش اللبناني، بالتوازي مع تنسيق ميداني، بردم الخندق وإزالة الساتر المستحدث، في خطوة تؤكد تمسّك الجيش بسيادة الأراضي اللبنانية ومنع الاحتلال من فرض وقائع ميدانية جديدة.

ويأتي هذا التحرّك في سياق الرد على الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال، لا سيما خلال العدوان الأخير، والذي شهد عمليات توغل مماثلة واعتداءات على مناطق حدودية مأهولة.

ورغم أن قدرات الجيش اللبناني محدودة في التصدي للاعتداءات الجوية الإسرائيلية المتكررة، إلا أن حضوره الميداني وتحركاته على الأرض تشكّل رسالة واضحة برفض أي تمادٍ في انتهاك السيادة الوطنية.

المصدر: موقع المنار