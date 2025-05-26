الخط الساخن | أزمة المياه في بيروت: تقنينٌ مدروس أم أعطالٌ متكررة؟

في حلقة برنامج “الخط الساخن” من إعداد ديما جمعة، تحت عنوان “أزمة المياه في بيروت: تقنين مدروس أم أعطال متكررة؟”، تحدّث زياد صعب، رئيس مصلحة توزيع بيروت في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، عن أزمة المياه هذا العام، وشرح أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة في تأمين المياه للمشتركين، بدءًا من شحّ المخزون، مرورًا بتقنين الكهرباء، وصولًا إلى الأعطال المتكررة.

وأكد صعب أن فرق الصيانة تتواجد يوميًا على الأرض، مشيرًا إلى تراكم الأشغال في عدد من أحياء بيروت نتيجة الأزمة الاقتصادية، مع استمرار العمل على متابعة الشكاوى.

كما شارك عدد من المشاهدين عبر اتصالات هاتفية مباشرة على الهواء، حيث أجاب الضيف عن استفساراتهم، داعيًا إلى تقديم الشكاوى عبر الرقم 1713، مركز الشكاوى التابع للمؤسسة.

وخلال الحلقة، جالت كاميرا البرنامج في عدد من أحياء بيروت لنقل شكاوى المواطنين ومتابعة أوضاعهم، حيث أشار بعضهم إلى تفاوت كبير في توفر المياه بين حي وآخر، بل أحيانًا بين مبنى وآخر ضمن الحي نفسه. وكانت البداية من منطقة برج أبي حيدر، حيث تمت متابعة شكوى من أحد الأبنية هناك.



المصدر: موقع المنار