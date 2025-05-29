رئيس “الوفد الروسي المفاوض” اتصل بوزير الدفاع الأوكراني

أعلن رئيس “وفد الروسي المفاوض” فلاديمير ميدينسكي أنه اتصل بوزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف واقترح تاريخا ومكانا محددين للاجتماع وتبادل مذكرات تسوية النزاع.

وقال ميدينسكي في بيان له الاربعاء “قرأت خبرا تنشره جميع الوكالات العالمية يفيد بأن رستم عميروف هو الذي اتصل بي بخصوص المذكرة التي لم نعدها بعد، كما يُزعم. وكأن الروس لا ينجزون الأمر”، وتابع “سأعلق: كل شيء كان تقريبا كما ذكر، لكن بالعكس”.

واوضح ميدينسكي “أنا الذي اتصلت اليوم بعميروف واقترحت عليه موعدا ومكانا محددين للقاء وتبادل المذكرات هناك وعلى الفور”، واضاف “نحن مستعدون لبدء مناقشة جوهرية وهادفة لكل بند من بنود الاتفاقية المجمعة حول وقف إطلاق النار المستقبلي”، وأكد أن “الجانب الأوكراني ذهب للتشاور ويبدو أن التشاور طال ونحن في انتظار تأكيدهم في أسرع وقت ممكن ومستعدون للقاء شخصي في الموعد الذي حددناه – خلال الأيام القليلة المقبلة – والبدء في العمل. من أجل مصلحة السلام الطويل الأمد وإنقاذ الأرواح”.

يذكر أن الجولة الأولى من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عقدت في إسطنبول يوم 16 مايو/ايار الجاري، بعد دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 11 من الشهر نفسه لاستئناف العملية التفاوضية.

المصدر: روسيا اليوم