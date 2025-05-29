المانيا | زيلينسكي يتهم روسيا بتعطيل مفاوضات السلام

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمحاولة تعطيل محادثات السلام، مؤكدًا أن موسكو لا تُظهر رغبة حقيقية في إنهاء غزوها المستمر منذ ثلاث سنوات.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في برلين إلى جانب المستشار الألماني فريدريش ميرتس:

“إنهم سيواصلون البحث عن ذرائع لعدم إنهاء الحرب، رغم أن الأمر لا يبدو جديًا. لا يريدون الذهاب إلى جنيف المحايدة، بل يفضلون التوجه إلى دولة عضو في الناتو، مثل تركيا”.

وأضاف: “المسألة لا تتعلق بأي بلد أو تحالف ينتمي إليه، بل تتعلق ببوتين وحده، وبمحاولاتهم المتكررة لتأجيل أي صيغة من شأنها إنهاء الحرب”.

المصدر: وكالات