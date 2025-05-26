النائب رعد من القصر الجمهوري حول مسألة السلاح: عندما تتساوى واجبات والتزامات الدولة يحصل التفاهم

زار وفدٌ من كتلة الوفاء للمقاومة، برئاسة النائب محمد رعد، رئيسَ الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول التحديات والأولويات، وفي مقدّمها حفظ السيادة الوطنية، وإنهاء الاحتلال، ووقف العدوان.

وأشار رعد إلى أنّ “مساحة التفاهم مع فخامة الرئيس واسعة، ويُعوَّل عليها، ونحن لا نرى أنفسنا مقيّدين بتوقيت أو أماكن أو أساليب محددة، طالما أنّ الأمور تسير بعناية ومتابعة من فخامته”. وأكد بالقول: “لا أبواب مغلقة أمام تبادل الأحاديث والأفكار مع فخامة رئيس الجمهورية، على أي مستوى من المستويات، وستبقى هذه الأبواب مفتوحة”.

ورفض رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد التعليق على تصريح رئيس الحكومة نواف سلام بشأن “تصدير الثورة الإسلامية” في إيران، وكذلك بشأن مسألة سلاح المقاومة، قائلاً: “حفظًا لبقية ودٍّ موجودة”.

وفي ما يتعلق بمسألة سلاح المقاومة وحصرية السلاح بيد الدولة، شدد رعد على أنّه “لا امتيازات للدولة من دون واجبات تلتزم بها، وعندما تتساوى الواجبات مع الالتزامات، يحصل التفاهم”.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى وفد الكتلة رئيسَ مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، مهنئًا بعيد المقاومة والتحرير، ومؤكدًا أنّ نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية أثبتت تمسّك شعبنا بخيار المقاومة والتنمية.

وفي أجواء عيد المقاومة والتحرير، وبعد الإنجازات الانتخابية التي حققها التفاهم والتنسيق بين حزب الله وحركة أمل، جاءت زيارة وفد كتلة الوفاء للمقاومة، برئاسة النائب محمد رعد، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقد أكد النائب رعد، عقب اللقاء، أنّ نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية تعبّر بوضوح عن تمسّك شعبنا بخيار المقاومة والتنمية.

وثمّن النائب رعد حرص الرئيس بري على هذا الخيار، موجّهًا التحية إلى جميع اللبنانيين بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.

وضمّ وفد كتلة الوفاء للمقاومة إلى جانب النائب رعد، النواب: أمين شري، حسن فضل الله، علي عمار، وحسين الحاج حسن، وقد تناول البحث أيضًا قضايا تشريعية.

المصدر: موقع المنار