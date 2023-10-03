شمال لبنان | نزوح من المدارس الخاصة الى الرسمية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2023 - 18:12
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شمال لبنان | نزوح من المدارس الخاصة الى الرسمية
منذ 11 mins
3 October، 2023
لبنان
تشهد المنطقة التربوية في طرابلس ازدحاما لذوي الطلاب نتيجة موجة النزوح من المدارس الخاصة الى الرسمية.
المدارس الرسمية
شمال لبنان
طرابلس
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