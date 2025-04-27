“جبهة العمل” دانت العدوان على الضاحية: أين الدول الضامنة والرادعة لهذا العدو المجرم؟

دانت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان في بيان لها يوم الاحد “العدوان الصهيوني الحاقد الغادر الذي استهدف الضاحية الجنوبيّة الأبيّة وكل اعتداءات هذا العدو السافر الماكر التي ما انقطعت منذ إعلان وقف إطلاق النار بضمانات دوليّة”.

وتساءلت الجبهة “أين تلك الدول الضامنة والرادعة لهذا العدو المجرم؟ لماذا هذا السكوت المدقع وغير البريء عمّا يقترفه العدو من خروقات وانتهاكات واعتداءات يوميّة تطال البشر والحجر ويسقط الشهداء والجرحى بالمئات منذ الإعلان عن هذا الوقف المشؤوم لإطلاق النّار؟!”.

وطالبت الجبهة “الدولة اللبنانيّة بمكوّناتها كافة ومن رأس الهرم إلى أسفله بضرورة إتخاذ كلّ الإجراءات اللازمة لحماية الوطن والمواطن، ووقف هذه العربدة الصهيونيّة الحاقدة التي تضرب لبنان ودولة العهد الجديد في الصميم دون أي رادع أو وازع”.

ورأت الجبهة أن “المقاومة البطلة التزمت وحرصاً على أمن شعبها وأمن الوطن والمواطن بالإتفاق المعلن منذ ذلك الحين، في حين أنّ العدو الإسرائيلي يحلّق ويخرق الأجواء ويضرب ويغتال ويسرح ويمرح برّاً وبحراً وجوّاً في أرضنا وسمائنا ولا يحرّك أحدٌ ساكنا”، وتابعت “هذا ما لم يعد مقبولاً أبداً، فلقد بلغ السيلُ الزُبى، ويجب على المسؤولين في دولة العهد الجديد القيام بخطوة جبّارة ومشهودة لهم، خطوة إلى الأمام لوقف العدوان وردعه ووضع حدّ نهائي لإجرامه ودمويّته المتمادية”.

ولفتت الجبهة الى ان “ما يقوم به العدو ويقترفه من إعتداءات سافرة غادرة باتت تُهدّد أمن الوطن ووحدته، وخاصة في ظلّ وجود قوى داخليّة حزبيّة وسياسيّة تُشجع العدو على عدوانه وتطالب بنزع سلاح المقاومة بشكل سافر وحاقد ومشبوه، في حين لا يصدر منها أي موقف واضح وصريح تجاه الإعتداءات الصهيونيّة المجرمة والمستمرّة والمتمادية بحقّ الوطن، وهذا أمرٌ غريبٌ ومستهجن وغير مقبول على الإطلاق”.

وكانت طائرات العدو الإسرائيلي شنت يوم الاحد عدوانًا جديدًا على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت فيه مبنى في منطقة الحدث – الجاموس. وأدت الغارة إلى تدمير المكان المستهدف وحدوث دمار في المنطقة المحيطة.

ويأتي هذا العدوان ضمن سلسلة من خروقات وقف إطلاق النار التي تقوم بها القوات الإسرائيلية منذ انتهاء العدوان على لبنان في تشرين الثاني من العام الماضي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام