قيادة فصائل منظمة التحرير دانت العدوان على ضاحية بيروت

استنكرت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان” استمرار الحرب العدوانية الصهيونية على لبنان ،وارتكاب الجرائم بحق الاشقاء اللبنانيين”، ودانت “بشدة العدوان الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية، رغم وقف إطلاق النار الذي تم بضمانة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى”.

وقالت في بيان انها”تضم صوتها الى صوت الدولة اللبنانية في مطالبة المجتمع الدولي، وخاصة الدول الضامنة للاتفاق، بالضغط على العدو الصهيوني المجرم والمتغطرس ، واجباره على التقيد والألتزام بالاتفاق ،والكف عن انتهاك سيادة لبنان وحرمة اراضيه”.

واكدت أن” صمت وتراخي المجتمع الدولي يشجع حكومة العدو الصهيوني اليمينية المتطرفة الفاشية على مواصلة العدوان على لبنان ،ويفتح شهيتها على مواصلة حرب الابادة والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة والقدس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام