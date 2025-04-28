بيرم من الغازية : ماضون على نهج المقاومة

نظم “حزب الله” في بلدة الغازية، احتفالا تأبينيا لـ”فقيد الجهاد والمقاومة” محمد موسى بركات شقيق الشهيدين يوسف وحسين بركات، في حضور وزير العمل السابق مصطفى بيرم شخصيات وفعاليات، ممثلين عن الأحزاب الوطنية والفصائل الفلسطينية، عوائل الشهداء وعلماء دين وحشد من الأهالي .

وتخلل الاحتفال كلمة للوزير السابق بيرم، أثنى فيها على “مزايا الفقيد الى جانب عطاء الدم للعائلة المجاهدة والمضحية في سبيل الله”، وقال :”نحن على خطى المقاومة ماضون ومستمرون مهما غلت التضحيات وبفضل الدماء الزاكية ننتصر ونثبت عند كل استحقاق”.

وختم بتوجيه التحية “للشهداء وعوائلهم الذين صنعوا المجد والكرامة لهذا الوطن”.

وبعدها، أقيم مجلس عزاء حسيني عن روح الفقيد وأرواح الشهداء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام