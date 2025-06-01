النائب قاسم هاشم يدعو الحكومة لإطلاق خطة عاجلة لإعمار الجنوب ومواجهة العدوان الإسرائيلي

دعا عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم الحكومة اللبنانية إلى وضع خطة عاجلة لإعادة إعمار المناطق الجنوبية الحدودية وتأمين متطلباتها الإنمائية والخدماتية، لا سيما بعد انتهاء الانتخابات البلدية، مؤكّدًا أنّ أبناء هذه المناطق “دفعوا وما زالوا يدفعون ضريبة الصمود في وجه العدو الإسرائيلي، ومن واجب الدولة الوقوف إلى جانبهم”.

وأشار هاشم إلى أهمية إطلاق ورشة تأهيل للبنى التحتية والخدمات الأساسية تزامنًا مع بداية فصل الصيف، من أجل تشجيع اللبنانيين والمغتربين على التوجّه نحو هذه المناطق، مطالبًا الوزارات والإدارات المختصة بـ”التحرك الفوري” لتأمين حاجات البلديات المنتخبة حديثًا.

كما شدّد على ضرورة تفعيل كل المساعي الدبلوماسية والسياسية للضغط باتجاه وقف العدوان الإسرائيلي وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أنّ الحكومة مطالبة اليوم بوضع السيادة الوطنية ضمن أولوياتها، والعمل على تحصين الداخل اللبناني عبر تعزيز الوحدة الوطنية وتوسيع مساحة التلاقي، بدلًا من الرهان على سياسات خارجية قد تجرّ البلاد إلى أثمان باهظة.

المصدر: الوكالة الوطنية