حماس تعلن تسليم ردها على “مقترح ويتكوف” الأخير

أعلنت حركة حماس أنها سلمت السبت بعد إجراء جولة مشاورات وطنية وانطلاقًا من المسؤولية العالية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته، ردّها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير إلى الوسطاء، بما يحقّق وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحابًا شاملًا من قطاع غزة وضمان تدفّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع.

وقالت حماس في بيان لها إنه “في إطار هذا الاتفاق، سيتمّ إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم ثمانية عشر جثمانًا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين”.

وكانت “هيئة البث الإسرائيلية” نقلت عن “مصدر إسرائيلي رفيع” لم تسمه قوله إن “تل أبيب تلقت مساء الأربعاء المقترح الأميركي”، وقالت إن “المقترح يتضمن الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء، إلى جانب تسليم جثامين 10 آخرين، على دفعتين، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 60 يوما”.

وسبق أن قالت حركة حماس “إنها تسلّمت من الوسطاء مقترح ويتكوف الجديد وتدرسه بمسؤولية بما يحقق مصالح شعبنا ووقف إطلاق النار الدائم”.

كما نقل موقع “والا” الإسرائيلي عن “مسؤول إسرائيلي كبير” قوله إن المقترح الجديد أكثر انحيازا لإسرائيل من المقترحات السابقة وليس به ضمانات أميركية واضحة بوقف دائم لإطلاق النار”، وأضاف الموقع أن “المقترح الجديد لا ينص بوضوح على أنه إذا استمرت المفاوضات لأكثر من 60 يوما فإن وقف إطلاق النار سيستمر”.

وفجر السبت نقلت “وكالة رويترز” عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إنه يعتقد أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وكيان العدو الاسرائيلي “يريدان الخروج من الفوضى”، حسب تعبيره، بعدما أكد قبل ذلك الاقتراب من التوصل إلى اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يمارس العدو بحقه أبشع أنواع الإبادة الجماعية من قتل

وأعلن ترامب من مكتبه في البيت الأبيض مساء الجمعة أن حماس و”إسرائيل” قريبتان جداً من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وسنخبركم بذلك خلال اليوم أو ربما غدا، لدينا فرصة لذلك”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام