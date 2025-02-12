الاحتلال يواصل عدوانه على جنين وطولكرم وينسحب من طوباس وسط تصعيد في نور شمس

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على محافظتي جنين وطولكرم منذ أكثر من أسبوعين، مخلِّفًا 29 شهيدًا، وعشرات الإصابات، والاعتقالات، ونسف منازل، ونزوحًا قسريًا، وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية، فيما انسحب من مخيم الفارعة جنوب طوباس بعد عدوان استمر عشرة أيام.

وعمد الاحتلال منذ بدء العدوان إلى فرض إجراءات تعسفية عند حواجزه العسكرية قرب معظم مداخل المحافظات ومخارجها في الضفة الغربية، وإغلاق معظم بوابات القرى والبلدات، في محاولة لتفجير الأوضاع، تمهيدًا لخلق حالة من الفوضى العنيفة، لتسهيل ضم الضفة، وهو ما تجلّى في الهجمات الوحشية التي ترتكبها عصابات المستعمرين الإرهابية ضد المواطنين، وبلداتهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، وأراضيهم، ومقدساتهم.

جنين ومخيمها

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث والعشرين على التوالي، مخلِّفًا 25 شهيدًا وعشرات الإصابات. وأصيب ستة مواطنين، مساء أمس، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب في مدينة جنين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تسلّمت ستة مصابين من حاجز الجلمة العسكري شرق المدينة، جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب، وقد جرى نقلهم إلى المستشفى. كما فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الشهيد نضال العامر في مخيم جنين، وكان الاحتلال قد سلّم العائلة إخطارًا بهدم المنزل المكون من طابقين يوم الاثنين الماضي.

ودمّرت جرافات الاحتلال الشوارع وممتلكات المواطنين في الحي الشرقي، حيث جرفت شارع المدارس وعدة شوارع أخرى في الحي، كما حطمت مركبات المواطنين وممتلكاتهم وجزءًا من بعض المنازل فيه. ووفق رئيس بلدية جنين محمد جرار، فإن المدينة تكبدت خسائر اقتصادية تجاوزت حاجز ملياري دولار في البنية التحتية والمباني والمتاجر، خلال السنوات الثلاث الماضية، إثر تعرضها لـ104 اقتحامات متواصلة.

“فشروا يهجرونا”.. بالفيديو | رسالة فلسطينية من الحي الشرقي بمدينة #جنين بعد اقتحام الاحتلال الحي وتدميره ممتلكات الأهالي pic.twitter.com/smVRwnjvzM — قناة المنار (@TVManar1) February 11, 2025

ويصف جرار هذا العدوان والإخلاء بـ”الأسوأ على الإطلاق”، ويتزامن مع ظروف اقتصادية صعبة، وأن ما يحصل في جنين كارثة على المستوى الإنساني الذي يتمثل في تهجير 15 ألف مواطن في مدينة صغيرة كجنين، الذي يترافق مع ظروف اقتصادية صعبة جدًا.

ويستمر الاحتلال لليوم الـ23 على التوالي في هدم منازل المواطنين وإحراقها في المخيم، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية، حيث دمّر الاحتلال الشارع الواصل إلى محطة التنقية في جنين وأجزاء منها، ويواصل دفع تعزيزات عسكرية مصحوبة بالجرافات إلى مدينة جنين ومحيط المخيم.

ويواصل الاحتلال عمليات هدم المنازل ونسفها وإحراقها في مخيم جنين، وتحديدًا في حارات: الألوب، والفلوجة، والبشر، والدمج، وسط تصاعد أعمدة الدخان وسماع دوي انفجارات متلاحقة. واقتحمت قوات الاحتلال يوم أمس بلدة يعبد جنوب جنين، وبلدة رمانة غربًا، حيث اقتحمت قوة راجلة البلدة ومشطت شوارعها.

بالصورة | قبل وبعد.. صورة تظهر حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال في منطقة جورة الذهب بمخيم #جنين pic.twitter.com/ftjbXwfjbx

— قناة المنار (@TVManar1) February 12, 2025

طولكرم ومخيمها

يواصل العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها يومه الـ17 على التوالي، ويومه الرابع على مخيم نور شمس، وسط استمرار الحصار ومداهمات المنازل ونزوح قسري للسكان مترافقًا مع حملة اعتقالات واسعة.

وقالت مصادر اعلامية إن قوات الاحتلال دفعت الليلة الماضية بمزيد من التعزيزات العسكرية نحو المدينة ومخيماتها، ونشرت المشاة في مختلف المناطق والحارات، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي مع تحليق لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

في مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية عددًا من المواطنين النازحين من مخيمي طولكرم ونور شمس، بعد مداهمة مسجد عثمان بن عفان “الجديد” وسط المدينة، وإخراج المتواجدين فيه من النازحين، والتحقيق معهم ميدانيًا، قبل أن تعتقلهم، وعُرف من بين المعتقلين: رمزي العارضة، ونور تركمان، ومحمود حسين وهم من مخيم طولكرم، كما اعتقلت الشاب بدر حكم حجازي من منزله في المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في الساعات الأولى من فجر اليوم مواطنتين شرق طولكرم بعد مداهمة منزليهما، وهما: ربى الساعد “بسيسي” (45 عامًا) من بلدة رامين، وسيرين صعيدي من بلدة بيت ليد. وأصيب شاب (19 عامًا) برصاص الاحتلال في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، بعد محاصرتها لأحد المنازل فيها، وتم نقله للمستشفى.

وما زالت قوات الاحتلال تفرض حصارًا على الحي الشرقي لمدينة طولكرم، خاصة المنطقة القريبة من مخيمها، وتستولي على ثلاثة مباني فيها كثكنات عسكرية وأماكن للقناصة، وتمنع المواطنين من الخروج من منازلهم لتأمين احتياجاتهم الأساسية أو حتى الظهور على النوافذ والشرفات.

نحو 80% من سكان مخيم طولكرم أجبرهم جيش الاحتلال على النزوح خلال اجتياحه المستمر لمخيمات شمال الضفة، بعضهم لجأوا للمساجد وآخرون لمنازل أقاربهم ومعارفهم أو ما فتح لهم أبوابه من جمعيات، وكثيرٌ منهم اضطر للانفصال عن أسرته، وهنل يحكي بعضهم لنا عن ظروف النزوح ومعاناتهم.⁰مقابلات: فارس… pic.twitter.com/FffIl538KN — متراس – Metras (@MetrasWebsite) February 12, 2025

وتتوالى المناشدات من سكان هذا الحي إلى كافة الجهات المسؤولة بما فيها الصليب والهلال الأحمر بالتحرك العاجل لتفقد أحوال العائلات، وتوفير المواد الغذائية وتأمين الخدمات الصحية خاصة لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وتسهيل حركة المواطنين.

إلى ذلك، شهد مخيم نور شمس موجة جديدة من النزوح الجماعي لعشرات العائلات قسرا، تحت التهديد والترهيب من الاحتلال، وسط إطلاق الأعيرة النارية وسماع أصوات انفجارات بين الفينة والأخرى.

وتقوم قوات الاحتلال بمداهمة منازل المواطنين وتفتيشها وتخريب محتوياتها وإخضاع سكانها للتحقيق الميداني والتنكيل، واعتقال عدد منهم.

كما تواصل جرافات الاحتلال تجريف وتدمير البنية التحتية والممتلكات في مختلف حارات المخيم بدءًا من جبل النصر والصالحين والمنشية والمسلخ وصولًا إلى الحارات الداخلية، إضافة إلى تجريف شارع نابلس على طول امتداد مداخل المخيم وتدميره بشكل كامل، كما نسفت ثلاثة منازل.

وفي مخيم طولكرم، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري، ونشرت المشاة داخل حارات المخيم ومنازله الفارغة، وحولتها لثكنات عسكرية، وسط إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف، كما أحرقت منزلًا لعائلة العوفي في حارة مربعة حنون.

وواصلت قوات الاحتلال استيلائها على منازل ومباني سكنية إضافية في محيط المخيم، تحديدًا في الحيين الشمالي والشرقي للمدينة، وحولتها لثكنات عسكرية وأماكن للقناصة. وناشد المواطنون الذين لم يغادروا منازلهم على أطراف المخيم بإيصال المواد التموينية ومياه الشرب والأدوية وحليب الأطفال، في ظل تفاقم المعاناة الإنسانية نتيجة انقطاع كافة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات بعد تدمير الاحتلال للبنية التحتية للمخيم.

إلى ذلك، يواصل الاحتلال إغلاق بوابة جسر جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم، وفصلها عن قرى الكفريات لليوم الخامس على التوالي.

الاحتلال يطالب سكان مخيم نور شمس بإخلائه فورا وسط تصعيد ميداني

طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سكان مخيم نور شمس بإخلائه فورا، عبر سماعات مسجد المخيم، وسط تصعيد ميداني. وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مسجد حارة العيادة في المخيم، ونادت عبر مكبرات الصوت الأهالي بمغادرة المخيم، الذي يتعرض للعدوان منذ أربعة أيام.

وانتشرت قوات الاحتلال بآلياتها ودوريات المشاة على مداخل المخيم وحاراته، وسط إطلاقها الرصاص الحي والقنابل الصوتية بكثافة لبث حالة من الخوف والهلع بين الأهالي.

ويشهد المخيم منذ اليوم الأول من عدوان الاحتلال، موجة من النزوح الجماعي قسرا تحت وطأة إطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي، تزامنا مع سماع أصوات انفجارات بين الفينة والأخرى.

ووصف نازحون حالة المخيم بأنها صعبة ومزرية جدا، فهناك منازل ومحلات مهدمة وشوارع مجرفة، وجنود الاحتلال يداهمون المنازل بطريقة همجية ويكسرون محتوياتها من الداخل، ويعتدون بالضرب على الشبان، ويطردون كبار السن دون السماح لهم باصطحاب احتياجاتهم الأساسية خاصة الملابس، ويستولون على أجهزة الهاتف النقال الخاصة بهم.

وأشار المكتب الإعلامي للجنة خدمات مخيم نور شمس، إلى أن أعداد النازحين تجاوزت الآلاف من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى.

⭕️ #عاجل | جيش الاحتلال ينذر عبر مكبرات الصوت الفلسطينيين بإخلاء مخيم نور شمس في #طولكرم بشكل فوري. 🔹 وأفاد شهود عيان بسماع أصوات إطلاق نار متواصل وانفجارات في المخيم، الذي يشهد عدواناً إسرائيلياً لليوم الرابع على التوالي. 🔹 ويتجه النازحون من المخيم نحو 3 مسارات: الأول باتجاه… pic.twitter.com/AY9dFBKpg9

— عربي بوست (@arabic_post) February 12, 2025

يذكر أن عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيميها، طولكرم ونور شمس، لليوم الـ17 على التوالي، مخلفّا 8 شهداء، بينهم ثلاثة من مخيم نور شمس، وسط تصعيد عسكري مترافق مع تدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات، واعتقالات، ونزوح قسري طال الآلاف من سكان المخيمين.

وأوضحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أن العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تسببت في تهجير قسري لـ40 ألف لاجئ من مخيمات جنين، وطولكرم، ونور شمس، والفارعة.

طوباس

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء من مخيم الفارعة جنوب طوباس، بعد عدوان استمر عشرة أيام. وخلّف الاحتلال خلال هذا العدوان نزوح عشرات العائلات من مساكنها في المخيم باتجاه مدينة طوباس وبلدتي طمون وعقابا.

وعانى المخيم على مدار الأيام العشرة الماضية وضعًا إنسانيًا صعبًا، بعد أن حاصر الاحتلال المخيم وأغلق مداخله الرئيسية والفرعية كافة، ما جعل مئات العائلات دون ماء ولا مواد تموينية، فضلاً عن نقص الأدوية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

وتخلل هذا العدوان الذي شارك فيه مئات الجنود، وعشرات الدوريات، وعدد من الجرافات الثقيلة، دمار كبير في البنية التحتية، وممتلكات المواطنين، وتفجير وخلع أبواب عدد من المنازل، وهدم أجزاء من مبنى اللجنة الشعبية.

قوات الاحتلال تنسحب بشكل كامل من مخيم الفارعة جنوب طوباس بعد عدوان واسع استمر 11 يوما. pic.twitter.com/hGJxx2bpLs

— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 12, 2025

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال داهم عشرات المنازل في المخيم، وأجرى تحقيقات ميدانية مع ساكنيها، وحوّل بعضها إلى ثكنات عسكرية بعد إجبار السكان على النزوح منها، إذ تراوح عدد العائلات التي أُجبرت على النزوح من المخيم بين 200-250.

وخلال هذا العدوان، اعتقل الاحتلال حوالي ثلاثين شابًا من المخيم، أُفرج لاحقًا عن 22 منهم. وكانت قوات الاحتلال قد أعاقت عمل الطواقم الطبية طيلة أيام العدوان، ومنعتها في أكثر من مرة من نقل حالات مرضية من المخيم، وداهمت النقطة الطبية التابعة لها في مخيم الفارعة.

وبدأ المواطنون منذ صباح اليوم بالعودة إلى مساكنهم في المخيم وتفقدها بعد انسحاب الاحتلال منها.

الاحتلال يهدم منزلًا في مخيم العروب ويعتقل عددًا من المواطنين ويحتجز العشرات

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلًا في مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية. وأكدت مصادر أمنية ومحلية، أن آليات الاحتلال هدمت منزلًا عند مدخل المخيم تعود ملكيته للمواطن عدي جميل سالم جوابرة، حيث يقطنه وأفراد أسرته الذين أصبحوا بلا مأوى، وتزيد مساحته على 150 مترًا مربعًا.

كما أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في المخيم واحتجزت عشرات المواطنين وحطمت محتويات منازلهم، واعتدت على أطفالهم وعائلاتهم بالضرب المبرح، واقتحمت عيادة الوكالة وكسرت أبوابها ومحتوياتها وحولتها إلى مركز تحقيق ميداني، كما اعتقلت كلا من: إسلام ماجد كتكت، وسيف سليم رشدي، ومؤيد جابر أبو سل، وصامد جهاد جهارة، واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها إلى جهة غير معلومة، واعتدت عليهم بالضرب المبرح.

الأوضاع في مخيم العروب صعبة، عدوان واسع يشمل كل المخيم وعدد المعتقلين أكثر من ٧٠ تحويل عيادة الوكالة لمركز تحقيق، الجيش دفع بتعزيزات عسكرية تشمل جرافات قبل قليل والمخيم محاصر. قوات الاحتلال داهمت المركز الصحي للأونروا ودمرت محتوياته وحولته لمركز تحقيق شمال مدينة الخليل. pic.twitter.com/n35e4memab — أحداث الضفة الغربية (@WestBank_48) February 12, 2025

مستوطنون يقتحون المسجد الأقصى دعوات لتكثيف الرباط فيه برمضان

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح يوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا صلوات تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة، وعند أبواب الأقصى، وأعاقت دخول المواطنين، واحتجزت هويات المصلين الوافدين إليه. وتتواصل الدعوات لتكثيف شد الرحال والرباط في المسجد، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وتواصل اعتداءات الاحتلال واقتحامات المستوطنين.

وأكدت على ضرورة تكثيف الحشد والرباط في الأقصى خلال الأيام المقبلة وطيلة شهر رمضان، لإفشال أي مخططات تهويدية. وشددت على أهمية التمسك بالأقصى وحمايته في ظل الظروف الخطيرة التي تهدد القضية الفلسطينية ومقدساتها الإسلامية، لاسيما فيما يتعلق بتلويحات الاحتلال والإدارة الأمريكية بمخططات تهدف إلى تصفية القضية.

〽️ قوات الاحتلال “الإسرائيلي” وزعت منشورات تهديدية في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة، محذرة الأهالي من المشاركة في أي أعمال عنف داخل المسجد الأقصى المبارك. تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الترهيب التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد المقدسيين.#معراج pic.twitter.com/OKhDEw5TrD

— معراج (@M3rajNet) February 12, 2025

وذكرت أنه ينبغي على كل من يستطيع الوصول إلى الأقصى المحافظة على ديمومة الرباط، إضافة إلى التواجد الدائم في ساحاته، لصد انتهاكات الاحتلال وأطماع المستوطنين. ويتعرض الأقصى يوميًا، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض وقائع تهويدية عليه.

المصدر: مواقع