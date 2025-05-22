نتنياهو: إسرائيل سحقت مخيّمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية

أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنّ “الجيش الإسرائيلي” نفّذ عملية عسكرية واسعة استهدفت مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، مؤكدًا أنها أدت إلى “سحق” هذه المخيمات التي وصفها بأنها كانت “ملاذًا لمقاتلين فلسطينيين”.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس، إنّ “الجيش دخل المخيمات في وقت متزامن وسحقها”، في إشارة إلى العملية العسكرية التي انطلقت في 21 كانون الثاني/يناير الماضي واستهدفت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصعيد أمني متواصل في الأراضي الفلسطينية، حيث كثّفت قوات الاحتلال عملياتها في الضفة الغربية، مما أثار تنديدًا فلسطينيًا ودوليًا بسبب “الاستخدام المفرط للقوة والانتهاكات ضد المدنيين”.

المصدر: وكالات