عناوين واسرار الصّحف الصادرة اليوم الخميس 22-05-2025

العناوين

النهار:

– زيارة عباس تُنجز تصفية اتفاق القاهرة؟

الاخبار:

– جنرال في زواريب الطريق الجديدة يُسقِط النخب -المستوردة: بيروت صوّتت لسعد الحريري

– «المستقبل» سيخوض الانتخابات النيابية

– «معالجة أوضاع المصارف»: قانون في خدمة «النموذج»

اللواء:

– قمة عون – عباس: خارطة طريق لمعالجة السلاح والحياة الكريمة للاجئين

– تزكية في أكثر من نصف بلديات الجنوب.. وسلام يحضر ملف لبنان للمحادثات مع بغداد

الشرق:

– لو كنت فلسطينياً لقدّمت سلاحي لرئيس الجمهورية اللبنانية

– محادثات لبنانية – فلسطينية تؤكّد التزام حصر السلاح بيد الدولة

الجمهورية:

– واشنطن لجعل لبنان بلد استثمارات

– أورتاغوس: لديّ خطة للبنان

الديار:

– نتنياهو يهدّد وأورتاغوس تساوم… لبنان يردّ بالتفاهمات والترقب

– انتكاسة لمخزومي في بيروت: طموح السراي يصطدم بضعف التمثيل السني

– «بلديات المتن»: نيكول الجميّل تتحدى ميرنا المرّ في معركة الاتحاد

البناء:

– أوروبا لخطوات عقابية للضغط على «إسرائيل» لوقف الإبادة والتجويع.. ونتنياهو يسخر

– استعصاء تخصيب اليورانيوم وجولة مفاوضات الجمعة في روما وتهديد إسرائيلي

– اتفاق لبناني فلسطيني على احترام وقف النار… والجنوب يستعدّ ليوم بلديات السبت

الاسرار

اللواء:

همس

– شكل كلام الدبلوماسية الأميركية المعنية بالملف اللبناني حول التوجُّه لعدم الاستقراض من صندوق النقد صدمة، لجهة اعتباره تأخر متعمد لتوفير أموال إعادة الإعمار

غمز

– تعصف تباينات، غير حامية داخل «العائلة المالية» الحاكمة حول الخيارات المتعلقة بالمصارف، وكيفية التعامل مع «الودائع» فيها..

لغز

– تمكنت الماكينة الإنتخابية المشتركة للثنائي من ترتيب تزكية في عشرات البلديات، بشق النفس على أن تدور منافسة «ديمقراطية» حيث تعثرت التزكية

الجمهورية:

– تعدّدت قراءات نتائج استحقاق جرى اخيرا وتنوعت التحليلات وتبادل الإتهامات حوله وكيفية مقاربته مستقبلاً.

– استغربت مصادر متابعة آلية التعيينات، الطريقة التي تمّ التعامل بها مع ترشيحات منصب مدير عام في وسيلة إعلامية رسمية، إذ حُصِرت المقابلات بمرشحتَين وبسرّية تامة، وأُهمِلت باقي الترشيحات التي بلغت الـ70.

– تواجه التعيينات الحكومية في مختلف المراكز الإدارية تريّثاً نتيجة صعوبة إكمال لوائح المعيَّنين في مناصب طوائف صغرى بالكفاءات المطلوبة

البناء:

خفايا

– تعتقد مصادر دبلوماسية أوروبية أن الخطوة الأولى بفرض عقوبات على بيع الأسلحة لـ”إسرائيل” سوف تفتح الطريق لتشديد الخناق الاقتصادي على الكيان، رغم عدم رغبة الحكومات بفعل ذلك، بل لأن الشارع حاضر بقوة في الضغط على الحكومات وعدم التساهل مع الوقت أمام هول ما يجري في غزة. وتقول المصادر إن خسارة العلاقات الاقتصادية مع أوروبا ليس أمراً عادياً في “إسرائيل” رغم استخفاف بنيامين نتنياهو بذلك علناً وحصر القلق بعقوبات أمميّة تصدر عن مجلس الأمن موحياً بثقة بعدم حصولها بسبب الفيتو الأميركي، لكن المناخ الدولي الضاغط سوف يحاصر الموقف الأميركي. وإذا استمرت الحرب لن يكون سهلاً على واشنطن التي لا ترتاح لمواصلة الحرب أن تخسر صورتها عالمياً بتقديم التغطية لـ”إسرائيل”. وعندما تقرّر واشنطن أن الحرب يجب ان تقف تفادياً للفضيحة فسوف يلتزم نتنياهو قبل الحاجة لقرار بالعقوبات من مجلس الأمن ويكفي عندها قرار وقف النار من مجلس الأمن ليفهم نتنياهو الرسالة، لكن المصادر تساءلت عن موقف العرب؟

كواليس

– قال مرجع سياسي لبناني إن كلام المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس عن كثير من القضايا يشير إلى عدائيّة وغباء وجهل، فطريقة تناول عودة الخليجيين إلى بيروت والتحذير من خطر وجود صواريخ قرب المقاهي كلام كريه إن صدر عن بنيامين نتنياهو، فكيف إذا صدر عن دبلوماسية أميركية مهمتها الإشراف على التزام “إسرائيل” بوقف النار ووقف الاحتلال والعدوان، أما عن حديث أورتاغوس عن التطبيع فقال المرجع “يطعمها الحج والناس راجعة”، فهل سمعت رئيسها يتحدّث في الخليج عن التطبيع إلا بصيغة عندما ترون ذلك مناسباً؟ وتساءل المرجع عما تقصده أورتاغوس بالتشبّه بالرئيس الانتقالي لسورية فهل تقصد أن نأتي برئيس من تنظيم القاعدة أم بمن يرتكب مجازر كتلك التي شهدها الساحل السوري مذكّراً أورتاغوس بما قاله رئيسها وزير الخارجية الأميركية عن خطر انهيار وشيك في سورية فهل هذا ما تريدنا أن نسعى إليه

المصدر: صحف