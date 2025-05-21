المشاط: مستمرون بإسناد غزة

قال رئيس “المجلس السياسي الأعلى” في اليمن مهدي المشاط إن “دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة هو موقف ديني ومبدئي ثابت لا تراجع عنه”، واكد “استمرار عمليات الإسناد لقطاع غزة مهما كانت التبعات”.

وأضاف المشاط في حديث له الاربعاء ان “إسرائيل ومن يقف خلفها لا تستهدف فلسطين وحدها، بل تستهدف الأمة الإسلامية بأكملها، من اليمن ولبنان إلى إيران وبقية الدول”، ولفت إلى أن “اليمن بموقفه المساند لغزة يجسد أسمى صور الوحدة العربية والإسلامية”.

وشدد المشاط أن “قرار أنصار الله لا يزال قائمًا بوضع كل مقدرات قواتهم تحت تصرف المقاومة الفلسطينية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”، وخاطب أهالي قطاع غزة بالقول: “نحن معكم، دمكم دمنا، وألمكم ألمنا”.

وعلى مدار البيانات السابقة، جددت القوات المسلحة اليمنية تاكيدها فرض الحصار على كيان العدو ردا على عدوانه على غزة، وقد اعلنت القوات اليمنية فرض حصار بحري على ميناء حيفاء المحتلة.

المصدر: قناة المسيرة