المشاط يتوعّد كيان العدو بردّ متعدد الاتّجاهات

أكَّد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني مهدي المشاط أن ردَّ اليمن على العدوان الصهيوني على البلاد سيكون في اتجاهات مختلفة ومتعددًا. وحذّر السفارات الأجنبية الواقعة بالقرب من أهداف مشروعة للقوات المسلحة اليمنية، في يافا المحتلة، داعيًا إياها إما للابتعاد أو الإغلاق والمغادرة.

وقال المشاط إن: “الضربات اليمنية المقبلة ستكون مدروسة وفعالة وحيوية”، موضحًا أنها ستُنفذ بطريقة تضمن: “الإبقاء على الأفضلية والسيطرة على مسرح المواجهة لمصلحة القوات المسلّحة اليمنية”.

أضاف المشاط: “لضمان سلامة سفارات الدول القريبة من أهداف مشروعة لقواتنا، عليها إلزام حكومة العدوّ بإبعادها مسافة كافية حفظًا لأمنها”. وتابع: “إذا لم تستجب حكومة العدوّ لأي سفارة بهذا الطلب، ننصحها بالإغلاق والمغادرة حتّى لا يعرضها العدوّ للخطر”.

ودعا :”الدول التي لها سفارات، في الكيان الصهيوني، أن تتواصل خارجيتها مع خارجيتنا في صنعاء، للتأكد من خلو محيطها من أي هدف مشروع لقواتنا”، مضيفًا: “سنوجه خارجيتنا بإفادة أي دولة عن وضع سفارتها في الكيان الصهيوني”.

كما أشار المشاط إلى أنَّ: “ميزات صواريخنا المعلن عنها، سابقا، لمّا تستخدم بعد، والتنسيق مهم قبل استخدامها”.

المصدر: مواقع