عناوين واسرار الصّحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 12/06/2025

العناوين

النهار:

– “إجماع” على اليونيفيل يعزل “حزب الله”

الاخبار:

– لودريان لحزب الله: هناك من يريد افتعال مشكلة مع «اليونيفل» لإنهاء مهمّتها

– المغتربون والبطاقة الممغنطة واحتساب الأصوات | معركة على قانون الانتخاب: مقترحات لـ«الحرتقة»… والضغط والابتزاز!

– توقيف أمين سلام بتهم تزوير وهدر أموال عامّة

– موجة قتل عشوائي ضدّ المفرَج عنهم: فصائل متشدّدة تعلن «حرباً على الأقلّيات»

– تشاؤم يظلّل الجولة السادسة: إيران تصعّد تحذيراته

نداء الوطن:

– أمين سلام اول موقوف برتبة وزير

– منصات التواصل مرآة جيل على شفير الضياع

اللواء:

– احتواء رسمي وعسكري للإشكال مع «اليونيفيل»: موقف واحد مع الجيش في الجنوب

– لودريان يتحدث عن فرصة وبحذر من الإبطاء بتسليم السلاح.. وتوقيف وزير الإقتصاد السابق يطرح انتقائية القضاء

– إستقلالية القضاء شعار أم إصلاح..؟

الشرق:

– اليد التي امتدّت إلى “اليونيفيل” يجب أن تكسر!!!

– الاعتداءات على «اليونيفيل » تتفاعل وفرنسا تنصح وتحذّر

الجمهورية:

– النووي يغلي: اتفاق أو افتراق؟

– هيكل: إسرائيل تعيق انتشار الجيش

الديار:

– سلام يؤجّل الانفجار الاجتماعي بتسوية «مكلفة»

– لودريان يجس نبض «حارة حريك» ويزور جعجع وجنبلاط

– توقيف أمين سلام: القضاء يضرب في لحظة حرجة

– أضخم تشكيلات قضائيّة على الطاولة: تبدّلات كبيرة في مفاصل العدليّة

– الرباعي الإقليمي في سوريا: نفوذ تركي ــ قطري يتغلغل والسعودية ــ الإمارات تراهن على التوازن

البناء:

– المنطقة تعيش قلق الحرب بعد قرار إخلاء قواعد وسفارات أميركية في المنطقة

– تهديد القيادة الأميركية الوسطى بخيار الحرب مع إيران أطلق تداعيات تصعيدية

– المأزق الأميركي الإسرائيلي في مواجهة الأوضاع الداخلية يدفع بخيار الحرب

الاسرار

النهار:

– ينقل بأن مغادرة النازحين السوريين جارية على قدم وساق، وقد بدأت العودة الطوعية، وثمة أجواء بأن الرقم سيرتفع بعد تأمين السعودية وقطر رواتب القطاع العام في سوريا والإعلان عن سلسلة مشاريع إنمائية وعمرانية واستثمارية.

– في اطار ملاحقة عدد من المسؤولين والمديرين العامين تبين ان مديراً لا يزال في منصبه وسط شائعات عن امكان اقالته، ّ تملك أخيراً شقة في باريس، وأسس قبل نحو عامين شركة عقارية في العاصمة الفرنسية تشاركه فيها عائلته الصغيرة.

– يسعى قاض قدم استقالته قبل مدة وطمح الى منصب سياسي، للعودة مجدداً الى السلك، بعدما تأكد له ان العهد الجديد ليس في وارد توزيره.

– تنشط الأجهزة الامنية في ضبط المخالفات وتوقيف مرتكبين لتأكيد ضبط الاوضاع واثبات قدرة الدولة على الامساك بالأمن.

– لم توضح اي جهة رسمية بعد ما يتداول حول ملف باخرتين محملتين بالفيول المغشوش دخلتا لبنان بعد التلاعب ببياناتهما.

– تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الإجتماعي تصريحا سابقآ للرئيس نبيه بري فيه “لو يطاوعوني ما كنا وصلنا لهون. وكنا ّعدلناها قبل ما تميل هالميلة هيدي”، ربطا بالحديث عن تعديل في مهمة اليونيفيل

نداء الوطن:

– يتخوّف مصدر سياسي من أن يكون تلويح رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس بالتحرّك في الشارع ثمّ التراجع خطوة محسوبة للضغط على رئيس الحكومة ضمن لعبة الابتزاز السياسي التي يمارسها “الثنائي”.

– كشف مصدر مطّلع عن وعد أطلقه وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لرئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار بتحديد رواتب شهرية تصل إلى 9,000 $ لكلّ منهم ما يثير علامات استفهام حول المعايير سيّما وأن تعويضات بعض المجالس والهيئات تفوق بعشرات المرّات مداخيل الموظفين الرسميين.

– أظهرت التحقيقات أنّ أحد موظفي وزارة الطاقة المطلوب استصدار إذن بملاحقته قضائياً بقضايا منح رخص مخالفة لحفر آبار واستثمار غير قانوني للأملاك النهرية، يملك عقارات عدة ويمنح قروضاً خاصة بفوائد باهظة.ما يثير شبهات حول مصادر ثروته ويطرح تساؤلات عن فعالية الأجهزة الرقابية

اللواء:

همس

– تتجابه على «المسرح الفوقي» في لبنان اتجاهات ابرزها: يتحدث عن مواجهة وشيكة مجدداً قد تلي عاشوراء، واتجاه آخر، يستعد لموسم سياحي واعد لم يبدأ بعد..

غمز

– وزير معني يؤثر الابتعاد عن اشتباك سياسي، يتعلق بتعيين قاضٍ في مركز قضائي مالي رفيع.

لغز

– اوضحت بعثة اوروبية للمسؤولين، ان وضع لبنان على «اللائحة السوداء» مالياً، قرار قديم، مضى عليه اكثر من سنة، وله علاقة بالحكومة السابقة..

الجمهورية:

– يسعى أحد الأحزاب إلى السيطرة على وزارة أيد وصول وزيرها إلى منصبه، بشكل تدريجي، عبر وضع مقربين منه في مراكز حساسة.

– تتعرّض إحدى الهيئات الساعية إلى الإصلاح والحوكمة إلى حملات شرسة ومزاعم غير صحيحة.

– يعمل سياسي شاب على برنامج إنمائي شامل في منطقته، يفسح المجال أمام الطاقات الشابة للمشاركة الفاعلة في إنجازه.

البناء:

خفايا

– يقول مرجع في قوى المقاومة في المنطقة إن ما أصاب كيان الاحتلال جراء حرب الطوفان وجبهات الإسناد أكبر من القدرة على احتوائه مهما كانت الاتجاهات التي يسلكها الصراع الداخلي في الكيان، لأن الخسائر غير قابلة للترميم في عدة عناوين الأول هو قدرة الجيش على القتال والتعبئة والحشد لأن الرواية الداخلية الصهيونية سقطت سواء في وصفة الملاذ الأشدّ أمناً ورفاهية ليهود العالم أو في توصيف الدولة الضائعة بين كونها يهودية وديمقراطية معاً وقد صارت على المفترق بين أن تكون ديمقراطية بلا يهوديتها أو يهودية بلا ديمقراطيتها ونتائج هذا التيه التاريخي في الهوية، أما الخسارة الثانية فهي خسارة الروح والثقة بالجيش وتفوّقه وقدرته على الانتصار والحماية، والخسارة الثالثة هي ما أصاب الرأي العام الغربي من تحولات بنيوية سقطت معها السرديّة التاريخية الإسرائيلية سواء حول مظلومية مزعومة مستمدّة من الهولوكوست أو تمدّن مزعوم مستوحى من الانتماء للغرب وقوى المقاومة التي خسرت كثيراً حافظت على تماسك بنيتها مع شعوبها وعلى روح القتال لديها وعلى سرديّتها وهي قادرة على الاستثمار على هذه التحوّلات وترميم ما لحقها لأن خسائرها رغم كونها جسيمة إلا أنّها قابلة للترميم بعكس “إسرائيل”.

كواليس

– قال باحث تاريخيّ في الشؤون الأميركية إن اربعة فوالق ديمغرافية انفتحت في أميركا وتهتز معها الطبقات التكتونية لاستقرار المجتمع، الأول هو فالق اللاتينيين والبيض وهو في عمقه امتداد لفالق السكان الأصليين الذين ينتمي اللاتينيون إليهم والمستوطنين المستعمرين الذين يمثلهم البيض، أما الفالق الثاني فهو فالق شيكاغو نيويورك الذي يمثل المواجهة التاريخيّة بين السود والعنصرية البيضاء وهو أقرب لثورة العبيد على نظام الفصل العنصريّ، والفالق الثالث هو

الفالق المكسيكيّ الأميركيّ، حيث الولايات الثماني التي كانت مكسيكية واحتلتها أميركا هي ساحات مواجهة ودعوات الانفصال تملك فيها رصيداً وهي نصف مساحة أميركا وثلاثة أرباع ثروتها، أما الفالق الرابع فهو الفالق الكاثوليكي البروتستانتي حيث ينتمي البيض الحاكمون للبروتستانتيّة وينتمي اللاتينيون للكاثوليكية وقد بات لديهم بابا في روما يذكّرهم بما فعله بابا آخر من أصول بولندية بالاتحاد السوفياتيّ قبل أربعة عقود.

المصدر: صحف