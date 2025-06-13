مواقف مستنكرة للعدوان الصهيوني على إيران

استنكرت العديد من الدول العدوان التي شنه كيان العدو الاسرائيلي على ايران فجر يوم الجمعة.

وبالسياق، دانت السعودية الجمعة اعتداءات العدو الإسرائيلي على إيران، واكدت أنها “انتهاك لسيادة الجمهورية الإسلامية والقانون الدولي”.

وأعربت السعودية في بيان لها الجمعة عن “إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة التي تمس سيادتها وأمنها وتمثل انتهاكا ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية”، وأضافت “تدين المملكة هذه الاعتداءات الشنيعة، لتؤكد أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري”.

بدورها، استنكرت سلطنة عُمان في بيان لها الجمعة “العدوان العسكري الغاشم الذي شنّته إسرائيل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي استهدف منشآت سيادية وأوقع ضحايا”، واعتبرت ان “هذا العمل تصعيدًا خطيرًا ومتهورًا يُشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ويمثل سلوكًا عدوانيًا مرفوضًا ومستمرا يقوّض أسس الاستقرار في المنطقة”، وحمّلت “إسرائيل المسؤولية عن هذا التصعيد وتداعياته، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذا النهج الخطير، الذي يهدّد بإقصاء الحلول الدبلوماسية وتقويض أمن واستقرار المنطقة”.

من جهته، قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن “بلاده لم ولن تسمح باختراق أجوائها ولن تكون ساحة لأي صراع عسكري”، واضاف أن “أمن الوطن خط أحمر”، تابع ان “الأردن لن يسمح بتعريض أمنه وسلامة مواطنيه للخطر”، ودعا “المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري للضغط على جميع الأطراف من أجل احتواء التصعيد ومنع انجراف المنطقة إلى مواجهة أوسع”.

بدوره، دان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون “الاعتداءات الاسرائيلية فجر اليوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، واعتبر انها “لم تستهدف الشعب الإيراني فحسب، بل استهدفت كل الجهود الدولية التي تبذل للمحافظة على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والدول المجاورة وتفادي التصعيد فيها”، وأشار الى ان “مثل هذه الاعتداءات ترمي إلى تقويض كل المبادرات والوساطات القائمة حالياً، لمنع تدهور الأوضاع والتي كانت قطعت شوطاً متقدماً بهدف الوصول إلى حلول واقعية وعادلة تبعد خطر الحرب عن دول المنطقة وشعوبها”، ودعا “المجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل والسريع لعدم تمكين إسرائيل من تحقيق أهدافها التي لم تعد خافية على احد والتي تنذر، في حال استمرت، باخطر العواقب”.

من جهتها، نددت وزارة الخارجية الإندونيسية بشدة بالعدوان الإسرائيلي على إيران، وأكدت أنه “سيفاقم التوترات الإقليمية وقد يشعل صراعا أوسع نطاقا”.

بدورها، استنكرت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين في بيان لها الجمعة إن “العدوان الإسرائيلي على إيران ينذر بدخول المنطقة بأسرها في مرحلة المواجهة المفتوحة”، ولفت الى أن “العدوان الواسع الذي شنه الكيان المجرم ضد الجمهورية الإسلامية في إيران هو تطور خطير ينذر بدخول المنطقة بأسرها في مرحلة جديدة من مواجهة مفتوحة لطالما سعت إليها حكومة الكيان بقيادة مجرم الحرب، بنيامين نتنياهو، في إطار لهاثها وراء أحلام تلمودية وبسط سيادتها على المنطقة والتسيّد على شعوب أمتنا ونهب مقدراتها”، واكدت أنه “انتهاك لكل الأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية”، وأكدت “التضامن الكامل مع الشعب الإيراني وحكومته وقيادته”، مشددة على “ثقتها الكاملة بأن الجمهورية الإسلامية في إيران، شعباً وقيادة، قادرة على الردّ على هذا العدوان بقوة واقتدار”.

من جهتها، دانت حركة حماس في بيان لها الجمعة “العدوان الواسع الذي شنّه كيان الاحتلال ضدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، وأكدت أن “العدوان الإسرائيلي تصعيد خطير يُنذر بانفجار المنطقة ويعكس إصرار حكومة نتنياهو على جرّ الإقليم إلى مواجهات مفتوحة خدمة لأوهامها التلمودية ومساعيها للهيمنة على شعوب الأمة”. وقالت حماس إن “هذا العدوان الغاشم يُعدّ انتهاكًا صارخًا للأعراف والمواثيق الدولية، ويؤكد مجددًا أن المشروع الصهيوني يمثّل خطرًا وجوديًا على المنطقة بأسرها، لا على فلسطين وحدها، ويستهدف كل من يرفض الخضوع ويصرّ على دعم قضايا الأمة وفي مقدّمتها قضية فلسطين”.

وأعربت حماس عن “تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، متقدمة بأحرّ التعازي إلى القيادة والشعب الإيراني، باستشهاد عدد من كبار القادة، وفي مقدّمتهم اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري، والفريق محمد باقري، رئيس أركان الجيش الإيراني، وعدد من العلماء النوويين، سائلين الله لهم الرحمة، وللجرحى الشفاء العاجل”، وأضافت ان “إيران تدفع اليوم ثمن مواقفها الثابتة في دعم فلسطين ومقاومتها وثمن تمسّكها بقرارها الوطني المستقل، ما يستدعي من الأمة وقواها الحيّة موقفًا موحّدًا في وجه هذا العدوان الخطير”.

بدوره، دان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام “بشدة العدوان الاسرائيلي الخطير على ايران”، وتابع انه “يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولسيادة ايران، وتداعياته تهدد استقرار المنطقة بأشملها لا بل السلم العالمي”.

وفي نفس السياق، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن “الأمين العام أنطونيو غوتيريش يشعر بالقلق إزاء الضربات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية”، وأشار إلى أن “الأمين العام يدعو كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.

من جهته، قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن “المنظمة تراقب عن كثب الوضع في إيران بعد القصف الإسرائيلي، وهي على اتصال بالسلطات بشأن مستويات الإشعاع”، وأضاف “تراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كثب الوضع المقلق للغاية في إيران وتؤكد الوكالة أن منشأة نطنز من بين الأهداف”، وتابع ان “الوكالة على تواصل مع السلطات الإيرانية بشأن مستويات الإشعاع، كما نتواصل مع مفتشينا المتواجدين في إيران”.

وفي إطار متصل، أعلنت وزارة النقل العراقية فجر الجمعة “إغلاق الأجواء العراقية ووقف حركة الطيران في كل مطارات البلاد، بعد شن إسرائيل غارات جوية على عدد من المواقع في إيران”، وذكرت أن “وزارة النقل أمرت بإغلاق الأجواء العراقية وإيقاف حركة الطيران في كل المطارات العراقية”.

وشن العدو الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة اعتداء واسعا على إيران استهدف مراكز سكنية مدنية وعسكرية ونووية.

المصدر: مواقع