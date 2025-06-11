عناوين واسرار الصّحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 11-06-2025

العناوين

النهار:

– “استباحة” اليونيفيل تحت أنظار الموفدين!

– حماس لبنان” تنفي امتلاك وتصنيع مسيرات

الأخبار:

– التعيينات المالية: عون يريد تغييراً شاملاً لنواب الحاكم

– لودريان في بيروت: الإصلاحات مدخل لإعادة الإعمار

– «الوكالة الدولية» نحو إدانة طهران | أميركا – إيران: تفاوض على وقع التهديد

اللواء:

– إعادة الإعمار: موعد مبدئي بين الخريف ونهاية العام

– لودريان يقيّم التحسن في لبنان وسلام يؤكد على استعادة -سيادة الدولة.. ويستنكر التعديات على اليونيفيل

الشرق:

– حلّ مشكلة سلاح “حزب الله” عند ولاية الفقيه

– قمة لبنانية – أردنية في قصر بسمان وتوافق على أهمية تعزيز العلاقات

الجمهورية:

– تعيينات مالية وديبلوماسية خلال أيام

– لبنان والأردن لتعزيز الأمن الدفاعي

الديار:

– الجنوب يغلي… وباريس تسابق الإنفجار المؤجل

– اشكالات اليونيفيل ماذا تخفي خلفها؟

– مؤتمر السراي «الاستكشافي»: هل يتامن المليار؟

البناء:

– ترامب لاتفاق مع إيران رغم العقد ويدعو نتنياهو لعدم التدخل ووقف حرب غزة

– الكنيست يصوّت اليوم على الانتخابات المبكرة ونتنياهو لاستباق التصويت اللاحق

– صاروخ نوعي من اليمن… وحوادث مع اليونيفيل… وقافلة غزة تصل ليبيا

الاسرار

النهار:

– قدّم موظف كبير في مصرف لبنان فتوى قانونية للحاكم كريم سعيد بأنه يمكن متابعة أعمال المؤسسة من دون وجود نواب الحاكم.

– يقوم قضاة شيعة من غير الأسماء المتداوَلة في الإعلام بمحاولة التقرّب من مرجعية طلباً لتزكيتهم للحلول في مراكز قضائية مخصصة لطائفتهم.

– التقى ديبلوماسي أميركي متقاعد مع رئيس بلدية لبنانية كبرى واطّلع على واقع إمكاناتها في حضور أحد النواب.

– استأثر لقاء رئيس حزب سابق ومرجع سياسي، مع سفيرة دولة كبرى بعد خلاف وتباين جراء مواقف أطلقت من الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، واللقاء هو الأول بعد التباينات بين الطرفين.

– قال أحد القضاة الروحيين إنّ الاستقرار في البلاد ظهر جليّاً في عدد دعاوى الطلاق التي بعد أن تضاعفت إثر الانهيار المالي، عاد العدد واستقرّ للعامين الاخيرين على معدل وسطي يقرب من عدد ما قبل الأزمة.

– عاد الحديث عن استقالات “طوعية” في عدد من المراكز الدينية المسيحية بعد تسلّم البابا الجديد مهماته وبدء عمله لاستنهاض المؤسسات الكنسية.

– مع بدء فصل الصيف، وتوقّع عودة الرعايا العرب إلى لبنان، ارتفعت اسعار الشقق وبدلات الإيجار في معظم المناطق الجبلية القريبة من الساحل.

– تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات وزير سابق يوجّه فيها النقد القاسي لطهران ونشروا في المقابل صوره مشاركاً في استقبال وزير خارجيتها في بيروت.

الجمهورية:

– تردّدت أنباء عن اتصال جرى بين مسؤول لبناني وسفير دولة صديقة في منتصف الليل، حيث نُقل أنّ الموضوع “سرّي للغاية”.

– تعمّدت إحدى الجهات لدوافع مالية إلى تشويه حقيقة موقف هيئة مؤثرة من مسألة حساسة قانونية ومالية مطروحة منذ 6 سنوات.

– تعارض قيادات من الصف الأول في تنظيم غير لبناني اتفاقاً تمّ أخيراً بين رئيس هذا التنظيم وجهة رسمية في لبنان.

اللواء:

– فوجئت أوساط مالية بخطوة الاتحاد الاوروبي وضع لبنان على اللائحة السوداء، على الرغم من الجهود التي تبذل على صعيد الأداء والتعافي..

– تهتم أطراف دبلوماسية بالانطباعات التي تكونت بعد اجتماع مسؤول رفيع مع وفد نيابي – حزبي خارج ما نُشر عن «قفشات» ومزاح ومداعبات كلامية ضاحكة..

– تتحدث مصادر مقربة عن توقيف شخصيات نيابية ووزارية في ضوء تقدُّم التحقيقات في عدد من الملفات المفتوحة أمام القضاء..

نداء الوطن:

– اعتبرت مصادر سياسية أن الاعتداء على الشيخ ياسر عودة، بالضرب في وضح النهار في حارة حريك، على يد أحد المخاتير التابع لـ “حزب الله” محاولة مكشوفة من “الحزب” لترهيب خصومه حتى لو كانوا رجال دين.

– كشف تقرير غربي أن وثائق جديدة عن انفجار مرفأ بيروت منشأنها أن تزيل الكثير من الغموض، وتتعلق هذه الوثائق بعقد غامض عن استيراد نيترات الأمونيوم، وعن دور تاجر فرنسي من أصل لبناني بالاستيراد لمصلحة جهة لبنانية.

– من المرجّح أن تحلّ اليوم عقدة انتخاب رئيس ونائب رئيس في راس نحاش وراشكيدا وبموجب القانون يدعو قائمقام البترون لانتخاب رئيس الاتحاد في مهلة 14 يوماً ولن تتأخر انتخابات رئاسة الاتحاد. والمرشحان الرئيسيان هما روجيه يزبك رئيس بلدية كور ومارسيلينو الحرك رئيس بلدية البترون.

البناء:

خفايا

– توقع مصدر دبلوماسي أن تتبع خطوة بريطانيا بفرض عقوبات على رموز التطرّف في حكومة كيان الاحتلال ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموترتش خطوات مشابهة من العقوبات نفسها بحق هذين الوزيرين تحديداً انسجاماً مع مزاج الشارع الذي ينظر لرموز التوحّش والإجرام في الكيان بعين الغضب، ولكن للعقوبات وظيفة سياسية تتصل بقناعة أن الانتخابات في الكيان باتت خياراً شبه أكيد هذا العام، وبأن المهمة الغربية هي إخراج رموز التطرف التي يمثلها الوزيران من المشهد الحكومي المقبل كمدخل ضروريّ لتحرير القرار الإسرائيلي من حق الفيتو الذي يملكونه في الحكومة الحالية ضد إطلاق أيّ مسار سياسي مع الفلسطينيين، وذلك عبر إيصال رسالة إلى الناخب في الكيان مفادها أن هؤلاء يشكلون عقبة لاستعادة علاقة إيجابيّة بين الكيان ودول الغرب.

كواليس

– في تقييم إجمالي وصل إلى سفارة غربيّة من حكومتها وتمّ إطلاع مسؤولين لبنانيين سياسيين وأمنيين عليه استخفاف بالحديث عن سعي أميركي إسرائيلي لإنهاء مهمة قوات اليونيفيل، لأن خبرة “إسرائيل” تقول إنّها خاضت كل حروبها ضد لبنان بما في ذلك اجتياح عام 1982 بوجود هذه القوات التي لم تشكّل عائقاً، وهي في عام 1996 قصفت أحد مقارها القياديّة في قانا وارتكبت مجزرة فيه بحق المدنيّين الذين لجأوا إليه، وعام 2006 توسّعت حيث تستطيع، كما فعلت بعد وقف إطلاق النار في حرب الطوفان ولم تلق من اليونيفيل ومن خلفها الأمم المتحدة وحكومات الدول المشاركة أيّ رد فعل يتجاوز موقفاً ظرفياً إعلامياً، بينما يشكل انتشار هذه القوات مع الجيش اللبناني البديل الوحيد المتاح أمام واشنطن وتل أبيب طالما أن الاحتلال فوق طاقة “إسرائيل” عسكرياً وفوق طاقة أميركا سياسياً، بينما الهدف المرجّح للحملة والتهويل فهو السعي لتعديل مهمة اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها بذريعة أنّها غير فاعلة فلترحّل أو تصبح أفعل؟

المصدر: صحف