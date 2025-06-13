مواقف لبنانية مستنكرة للعدوان الإسرائيلي على إيران

صدرت العديد من المواقف اللبنانية المستنكرة للعدوان الاسرائيلي على إيران.

وبالسياق، دان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون “الاعتداءات الاسرائيلية فجر اليوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، واعتبر انها “لم تستهدف الشعب الإيراني فحسب، بل استهدفت كل الجهود الدولية التي تبذل للمحافظة على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والدول المجاورة وتفادي التصعيد فيها”، وأشار الى ان “مثل هذه الاعتداءات ترمي إلى تقويض كل المبادرات والوساطات القائمة حالياً، لمنع تدهور الأوضاع والتي كانت قطعت شوطاً متقدماً بهدف الوصول إلى حلول واقعية وعادلة تبعد خطر الحرب عن دول المنطقة وشعوبها”، ودعا “المجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل والسريع لعدم تمكين إسرائيل من تحقيق أهدافها التي لم تعد خافية على احد والتي تنذر، في حال استمرت، باخطر العواقب”.

من جهته، استنكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام “بشدة العدوان الاسرائيلي الخطير على ايران”، وتابع انه “يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولسيادة ايران، وتداعياته تهدد استقرار المنطقة بأشملها لا بل السلم العالمي”.

بدوره، عبر “التيار الوطني الحر” في بيان له الجمعة عن قلقه من تداعيات العدوان الصهيوني، وقال إنه “في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، ولا سيما العمليات العسكرية التي أطلقتها إسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، عن بالغ قلقه من تداعيات هذه المواجهة على الأمن الإقليمي والاستقرار الدولي، وبخاصة على الأوضاع العامّة في لبنان”، وأمل أن “تتضافر الجهود الدولية والاقليمية لاحتواء التصعيد واستمرار المفاوضات النووية بين اميركا وايران وفتح المجال أمام حلول سلمية تحفظ سيادة الدول وتحمي شعوب المنطقة من مزيد من الدمار والانقسام”.

وشن العدو الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة اعتداء واسعا على إيران استهدف مراكز سكنية مدنية وعسكرية ونووية.

المصدر: مواقع