بحماية جيش العدو.. مستوطنون صهاينة يواصلون إغلاق مدخل اللبن الشرقية بالضفة المحتلة

أغلق مستوطنون صهاينة الأربعاء، لليوم الخامس على التوالي، المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “عشرات المستوطنين اقتحموا المدخل الرئيسي للقرية، بحماية من قوات الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية وأعاقوا حركة التنقل من وإلى القرية، فيما أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي البوابة الحديدية المنصوبة على المدخل الرئيسي للقرية”.

وذكّرت المصادر ان “مستوطنين سبق ان هددوا بهدم أكثر من 20 منزلا في القرية، تقع على الشارع الرئيسي الرابط بين مدينتي نابلس ورام الله”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام