أونروا: فقدنا التواصل مع زملائنا في غزة بسبب انقطاع وسائل الاتصال الناجم عن استهداف إسرائيلي

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) أنها “فقدت التواصل مع زملائها بقطاع غزة بسبب انقطاع وسائل الاتصال الناجم عن استهداف إسرائيلي”.

وقالت الاونروا “انقطع الاتصال مع زملائنا في الأونروا بغزة”، وتابعت “هذا الصباح، ولأول مرة منذ شهور، لم نتلقَّ رسائل زملائنا الصباحية التي تقول: صباح الخير، ونحن بخير/على قيد الحياة”، واضافت “ننتظر بفارغ الصبر سماع أخبار زملائنا”.

ويرتكب العدو الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، وقد خلفت الإبادة نحو 182 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام