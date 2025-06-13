الإمام الخامنئي: قواتنا المسلحة ستوجّه ضربات قاسية لهذا العدوّ الخبيث

اكد الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله ) في رسالة متلفزة إلى الأمة الإيرانية إن” قواتنا المسلحة ستوجّه ضربات قاسية لهذا العدوّ الخبيث”.

واضاف:” الكيان الصهيوني ارتكب خطًأ فادحًا، واقترف حماقة سوف تجلب عواقبها الويلات له، بتوفيق من الله. لن يسكت الشعب الإيراني على دماء شهدائه الأجلّاء، ولن يغضّ الطرف عن انتهاك سماء بلاد. قوّاتنا المسلّحة متأهّبة، ويقف خلفها مسؤولو البلاد وكلّ أبناء الشعب”.

نص الكلمة المتلفزة كاملة:

بسم الله الرّحمن الرّحيم

أوجّه التحيّة إلى شعبنا العزيز والعظيم. أتقدّم بالتهنئة والعزاء باستشهاد القادة والعلماء الأعزّاء الذي هو بالطّبع أمرٌ قاسٍ علينا جميعًا، بالإضافة إلى بعض المدنيّين، إلى الشعب الإيراني وعائلاتهم. نأمل أن يرفع الله المتعالي من درجاتهم، إن شاء الله، وأن يشمل أرواحهم الطيبة بعنايته الخاصّة.

وأمّا بشأن الموضوع الذي أودّ مشاركته شعبَنا العزيز، فهو أنّ الكيان الصهيوني ارتكب خطًأ فادحًا، واقترف حماقة سوف تجلب عواقبها الويلات له، بتوفيق من الله. لن يسكت الشعب الإيراني على دماء شهدائه الأجلّاء، ولن يغضّ الطرف عن انتهاك سماء بلاد. قوّاتنا المسلّحة متأهّبة، ويقف خلفها مسؤولو البلاد وكلّ أبناء الشعب.

اليوم، صدرت رسائل مماثلة من مختلف التيارات السياسية والشخصيات في البلاد. الجميع يشعر بضرورة التصدي الحازم إزاء طبيعة الكيان الصهيوني الخبيثة والرذلة والإرهابية. لا بدّ من التصرف بحزم، وإن شاء الله سيكون التصرف بحزم، ولن نتساهل. ستغدو الحياة مريرة بالنسبة إليهم بلا شك. لا يتوهّموا أنهم ضربوا وانتهى الأمر؛ كلا، هم من بدؤوا، وهم من أشعلوا الحرب. نحن لن نسمح لهم بأن يفلتوا سالمين من هذه الجريمة الكبرى التي ارتكبوها.

من المؤكّد أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ستوجّه ضربات قاسية لهذا العدوّ الخبيث، والشعب يساندنا، ويساند القوات المسلحة، والجمهورية الإسلامية ستتغلّب على الكيان الصهيوني، بإذن الله. على الشعب العزيز أن يعلم ذلك، وأن يكون واثقًا مطمئنًّا بأنّه لن يكون هناك أيّ تقصير في هذا الشأن.

المصدر: مواقع