عمليات مركّزة للمقاومة جنوب غزة: قنص وتفجير ونسف منزل محصّن يوقع قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال

نفّذت فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس وكتائب الشهيد محمد الضيف، سلسلة عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مناطق متفرقة من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال، وسط ارتباك ميداني واسع في صفوفه.

وأعلن الإعلام العسكري لكتائب القسام عن تنفيذ عملية نوعية فجر يوم عيد الأضحى المبارك، تمثّلت في نسف منزل كانت تتحصن فيه قوة إسرائيلية راجلة، باستخدام عبوات ناسفة شديدة الانفجار، جرى تجهيزها مسبقًا ضمن كمين محكم في شارع “الڤلل” شرق مدينة حمد في منطقة السطر شمال خان يونس.

وأسفرت العملية عن سقوط عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، فيما رصد المجاهدون هبوط طائرات مروحية للاحتلال بهدف إخلاء المصابين، حيث استمر الإجلاء لساعات، في مشهد عكس حجم الخسائر والإرباك الذي أصاب صفوف جيش الاحتلال.

وفي تطور ميداني متزامن، أعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي – أنها فجّرت مساء الأربعاء، عبوة ناسفة مزروعة مسبقًا بجرافة عسكرية من نوع (D9) خلال توغلها شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى تعطيل الجرافة وإلحاق أضرار في المعدات العسكرية.

أما كتائب الشهيد محمد الضيف، فقد أعلنت اليوم عن تنفيذ عملية قنص دقيقة عصر الأربعاء في منطقة القرارة شمال خان يونس، استهدفت جنديًا إسرائيليًا، مؤكدة أن الإصابة كانت مباشرة. وقد رُصد هبوط طائرة مروحية إسرائيلية في الموقع لنقل الجندي المصاب، في مؤشر جديد على تصاعد الكلفة البشرية والميدانية لقوات الاحتلال.

وتأتي هذه العمليات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة، حيث تؤكد فصائل المقاومة قدرتها على تنفيذ هجمات معقدة خلف خطوط العدو، رغم الحصار والتصعيد العسكري المتواصل. وتُبرز هذه العمليات حضورًا ميدانيًا فاعلًا للمقاومة، يعمّق مأزق الاحتلال في كل محور من محاور الاشتباك.

المصدر: موقع المنار