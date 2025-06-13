حزب الله دان العدوان الإسرائيلي على إيران: العدو تخطى كل الخطوط الحمراء

دان حزب الله في بيان له الجمعة بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف الجمهورية الإسلامية في إيران، ‏والذي يشكّل ‏تصعيداً خطيراً في مسار التفلّت الصهيوني من كل الضوابط والقواعد بغطاء ‏ورعاية أميركيتين كاملتين.

واكد حزب الله أن ‏”هذا العدو لا يلتزم أي منطق أو قوانين، وأنه لا يعرف إلا ‏لغة القتل والنار والدمار وبات يجمح إلى ارتكاب حماقات ‏ويقوم بمغامرات تنذر بإشعال المنطقة ‏برمّتها خدمة لأهدافه العدوانية ولإنقاذ نفسه من أزماته الداخلية‎”.

ولفت حزب الله الى ان “كل الجهود التي بذلت طوال الفترة الماضية لحفظ الاستقرار والأمن في المنطقة نسفتها ‏حكومة العدو ‏وأجهضتها، معرضة الأمن الإقليمي والدولي لمخاطر جسيمة قد تؤدي تداعياتها إلى ‏ما لا يُحمد عقباه”، واضاف ان “على ‏شعوب المنطقة ودولها أن تعي أنّ هذا العدوان إذا لم يواجه بالرفض ‏والإدانة والوقوف إلى جانب إيران وشعبها ‏سيزداد هذا الكيان المجرم عدوانية وجبروتاً وسيعزّز ‏مشاريع الهيمنة الأميركية والإسرائيلية على المنطقة ‏والإضرار بمصالح شعوبها وسلب ثرواتها”.

وأشار حزب الله الى ان “الجمهورية الإسلامية حرصت طيلة الفترة الماضية على ضبط النفس وعدم الانجرار إلى ‏الاستفزازات ‏والممارسات العدوانية الإسرائيلية وتجاوبت مع كل المبادرات الدولية لنزع فتيل ‏الأزمة، متمسكة بحقها الطبيعي في ‏إنتاج الطاقة النووية السلمية التي تكفل لشعبها التطور والتقدم ‏والرفاه”، وتابع “لقد تخطى العدو الإسرائيلي كل الخطوط الحمراء، ظنّاً أنه بذلك يغيّر المعادلات، لكنه سيكتشف ‏أن الشعب الإيراني ‏العظيم سيزداد تمسكاً بحقوقه الطبيعية المشروعة وسيدافع عن حريته وعزته ‏واستقلاله بقوة”.

وشدد حزب الله على أن “هذا العدوان لم يكن ليحصل لولا الموافقة والتنسيق والتغطية الأميركية ‏المباشرة، والتي ‏تسعى واشنطن للتنصل منها درءاً لأي تداعيات عليها”، وأعرب ‏عن “تضامنه الكامل مع الجمهورية ‏الإسلامية في إيران، قيادةً وشعبا، في وجه هذا الاعتداء ‏الخطير”، واكد أن “مثل هذه الاعتداءات لن تُضعف إيران، ‏بل ستزيدها قوة وصلابة في مواجهة ‏الأخطار، وإصراراً على الدفاع عن سيادتها وأمنها‎”.

كما توجه حزب الله “بأحر التعازي إلى الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله ورئيس الجمهورية والحكومة ‏الإيرانية ‏وقيادة الحرس الثوري والشعب الإيراني العزيز بكل الشهداء الأبرار الذين ارتقوا في ‏هذا العدوان الغادر”، وتابع “نسأل الله ‏أن يتغمدهم برحمته الواسعة”، واكد أن “تلك الدماء الزكية لن تكون ‏إلا وبالاً على هذا الكيان المجرم بإذن الله”.

المصدر: موقع المنار