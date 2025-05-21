“عشائر غزة” تحذر من مخططات العدو الاسرائيلي للفوضى ونهب المساعدات

حذّرت “الهيئة العليا لشؤون العشائر بالمحافظات الجنوبية في قطاع غزة” في بيان لها الأربعاء من “مخطط إسرائيلي خبيث يهدف إلى رعاية الفوضى والسرقة عبر مجموعات لصوصية تعمل تحت إشرافه المباشر، في استغلال بشع لمعاناة شعبنا المحاصر”.

وأضافت العشائر ان “المخطط يأتي في سياق ممنهج يهدف إلى نهب المساعدات الإنسانية التي يمنع الاحتلال أي محاولة لحمايتها، بغرض تجويع السكان ودفعهم نحو التهجير القسري”، وأدانت “بشدة رفض الاحتلال توفير الحماية للمساعدات القادمة من معبر كرم أبو سالم ليتركها فريسة سهلة للصوص والعصابات التي تعمل تحت مظلته وتنهب ما تبقى من قوت الناس واحتياجاتهم الأساسية في مشهد يفضح دوره الحقيقي في إدارة الفوضى وتغذيتها”.

وقالت العشائر إن “ما جرى في مستشفى كمال عدوان من رعاية الاحتلال لعصابات سرقت ونهبت تجهيزات ومقدرات المستشفى، ليس حدثاً عابراً، بل نموذج صارخ لمخطط الاحتلال في تعميم الفوضى المنظمة التي يشرف عليها بنفسه، عبر أذرعه القذرة من العملاء واللصوص الذين باعوا أنفسهم وتخلّوا عن وطنيتهم وعشائريتهم”، وأكدت أن “هؤلاء اللصوص مرفوع عنهم الغطاء الوطني والعشائري، وهم أدوات للاحتلال في تنفيذ مشروعه الإجرامي، ونحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي تهدف لتدمير ما تبقى من مقومات الحياة”.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي جددت عدوانها على قطاع غزة منذ فجر 18 آذار/مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 12 ألف فلسطيني، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع فصائل المقاومة الفلسطينية، استمر نحو 60 يوماً من إبرامه.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام