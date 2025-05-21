حماس: تصريحات نتنياهو استمرار لسياسة المراوغة ولن نتخلى عن سلاحنا

قال الناطق باسم حركة حماس جهاد طه إن “تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تُعد استمرارًا لسياسة المراوغة والادعاء بالاستعداد للتوصل إلى اتفاق، في ظل تزايد الضغوط الدولية عليه”، وشدد على أن “شروط وإملاءات نتنياهو مرفوضة تماما”، واكد أن “حماس لن تتخلى عن سلاح المقاومة مهما كانت التحديات”.

وأعرب طه في حديث له الاربعاء عن “تقدير حماس للمواقف الأوروبية التي ندّدت بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”، واكد على “الرفض القاطع لأي محاولات لإخراج قادة المقاومة من قطاع غزة”، وشدد على ان “حماس متمسكة بحقوقها وتواصل مقاومتها حتى تحقيق أهدافها وإرساء الأمن لشعبها”.

وكان نتانياهو قد قال في وقت سابق الاربعاء إن “شروطه لوقف الحرب على قطاع غزة تتضمن عودة الأسرى ونفي قادة حركة حماس وتسليم السلاح بشكل كامل”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام