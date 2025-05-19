حماس: بناء الاحتلال جدارا أمنيا عند حدود الأردن لن يحميه من تداعيات جرائمه

شددت حركة حماس على أن “مصادقة كابينيت الاحتلال الاسرائيلي على بناء جدار أمني عند الحدود الشرقية مع الأردن لن يشكل له حماية من تداعيات جرائمه وبطشه المتصاعد ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.

وقالت حماس في بيان لها الاحد إن “مخططات الاحتلال الاستيطانية ستزيد من إصرار الشعب الفلسطيني على طريق المقاومة كسبيل ناجع لتحرير فلسطين”، ولفتت الى ان “مشاريع الجدار الأمني التي بناها الاحتلال سابقا فشلت بمواجهة المقاومة وغضب شعبنا الذي لا ينطفئ إلا بطرد المحتل واستعادة حقوقه التاريخية ونؤكد أن هذا الفشل سيتكرر أيضا مع الجدار الأمني الجديد”.

وأشارت حماس الى انه “أمام مخططات الاحتلال وجرائمه المتزايدة، ندعو إلى موقف عربي وإسلامي موحد وقوي وضاغط على الاحتلال لإفشال مشاريعه الاستعمارية، ومخططاته بالتوسع والسيطرة في المنطقة”.

وفي وقت سابق الأحد قالت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي إن “المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) صدق على خطة لإقامة حاجز أمني على الحدود الإسرائيلية الأردنية”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام