حماس: لأيام غضب شعبي وفعاليات عالمية واسعة لوقف حرب الإبادة الصهيونية على غزة

أكدت حركة حماس أن “قوات الاحتلال الصهيوني تواصل ارتكاب مجازرها في قطاع غزة، عبر تصعيد همجي للأحزمة النارية والقصف الجوي والمدفعي الذي يستهدف الأحياء السكنية وأماكن اللجوء وخيام النازحين والمستشفيات ومراكز الإيواء، ما أدى إلى إبادة عائلات مسحت بالكامل من السجل المدني في مشاهد مروعة من القتل الجماعي، تعكس وحشية هذا الكيان وفاشيته”.

وشددت حماس في بيان لها مساء الخميس على أن “إصرار مجرم الحرب نتنياهو على مواصلة الإبادة الجماعية، مستخدماً الحصار وسلاح التجويع لكسر إرادة شعبنا، يشكّل جريمة حرب موصوفة ووصمة عار في جبين العالم العاجز عن لجم هذا العدو المتغطرس”، وقالت “لقد أصبح قتل الأطفال والنساء وتجويع المدنيين سياسة رسمية تمارسها حكومة الاحتلال في تحدٍّ سافر للأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي والإنساني”.

وأشارت حماس الى انه “لم تعد البيانات الشكلية والتنديد اللفظي كافيين والمطلوب تحرك دولي حازم بفرض العقوبات وملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب ووقف كل أشكال الدعم لهذا الكيان المجرم”، ودعت “الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تحويل أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة إلى أيام غضب شعبي وفعاليات واسعة لفضح جرائم الإبادة والتجويع والضغط من أجل وقف هذه الحرب الإجرامية على شعبنا الأعزل”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام