عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، منذ أن استأنفتها قبل 60 يوما وبعد 588 يوما على بدء العدوان، عقب تنصل رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار، مستندًا إلى دعم سياسي وعسكري أمريكي، وسط صمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وبالسياق، أفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال شنت عشرات الغارات، في وقت تصاعدت آثار منع إدخال المواد الغذائية الأساسية، منذ بداية مارس الماضي، وهو ما يرسم مشهدًا قاسيًا للمجاعة التي يواجهها سكان القطاع”.

وأكدت المصادر “استشهاد عشرات المواطنين في غارات الاحتلال على قطاع غزة، منذ فجر الجمعة”، وأشارت الى “تسجيل أكثر من 100 شهيد ومفقود في غارات إسرائيلية على منازل في بيت لاهيا ومخيم جباليا شمال قطاع غزة”، وتابعت “شنت طائرات الاحتلال غارة إسرائيلية تستهدف المناطق الجنوبية الشرقية من دير البلح وسط قطاع غزة”، واضافت “كما شن طيران الاحتلال فجر الجمعة غارة شرق تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة”.

وقالت المصادر إن “قوات الاحتلال جددت قصفها المدفعي وإطلاق النار المكثف من الآليات الإسرائيلية فجر اليوم على بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس”، وتابعت “شنت طائرات الاحتلال فجر الجمعة عدة غارات على بلدتي القرارة وخزاعة شرق خان يونس”، ولفتت الى ان “طائرات الاحتلال شنت فجر الجمعة عشرات الغارات الإسرائيلية على شمال قطاع غزة”.

وأفادت المصادر أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصر أحد مراكز الإيواء غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وينفذ عمليات اعتقال في صفوف المواطنين، وطالب النساء والأطفال النازحين بإخلاء المكان عبر مكبرات الصوت”، واضافت “استهدفت طائرات الاحتلال منزلا مأهول بالسكان لعائلة الكيلاني في شارع الحطبية ببيت لاهيا”، واشارت الى “استشهاد اثنين باستهداف العدو لمنزل عائلة الغندور بالقرب من مدرسة ابو عبيدة، كما تم اتنشال شهيدين و4 إصابات من منزل لعائلة طه بشارع الزواري بمحيط مدرسة الفاخورة”، وأكدت ان “طائرات الاحتلال شنت أربع غارات متتالية على منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة”، وشددت على انه “العديد من الشهداء ارتقوا إلى جانب إصابة وفقدان العشرات تحت الأنقاض عقب شن طائرات الاحتلال الحربية غارات مكثفة على شمالي قطاع غزة خلال ساعات الليل”.

هذا وقد تمكنت الطواقم الطبية من انتشال 15 شهيدًا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة بيت لاهيا ومخيم جباليا شمال غزة وسط صعوبة في الوصول إلى العديد من الشهداء والمصابين العالقين تحت الأنقاض بسبب استهداف قوات الاحتلال لفرق الإسعاف والطوارئ.

كما قصفت طائرات العدو خيمة في شارع المدرسة بمنطقة المشروع غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة، كما ارتقى 6 شهداء وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال منزلًا في شارع العجارمة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

من جهة ثانية، استشهد 3 شهداء وجرح عدد اخر في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بحي السلاطين ببيت لاهيا شمال قطاع غزة، بينما شنت طائرات العدو سلسلة غارات إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بالتزامن مع توغل بري في المنطقة.

وأفادت المصادر الفلسطينية أن “طائرات الاحتلال قصفت منزلا للمواطن أحمد اليازوري على سكانه في القرارة شرق شمالي خان يونس، وتعذر على طواقم الإسعاف للمكان وهناك حديث عن مجزرة إسرائيلية في المنزل”، وتابعت “شنت طائرات الاحتلال غارة محيط شارع العجارمة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، كما أصيب مواطنون في قصف جوي إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس”.

وأشارت المصادر الى “ارتقاء شهداء واصابة عدد آخر بقصف إسرائيلي على منطقة العامودي شمالي قطاع غزة”، واضافت “استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا في عزبة عبد ربه شمالي قطاع غزة”، ولفتت الى ان “اصابة 5 اشخاص جراء قصف إسرائيلي منتصف الليل على منطقة العامودي شمالي قطاع غزة”، ولفتت الى “انتشال شهيد و13 مصابًا في حصيلة أولية لاستهداف طائرات الاحتلال منزلًا في حي السلاطين غربي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام