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May 14 2025 - 20:52

ما ثمن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا؟

منذ 9 mins 14 May، 2025
ترامب الشرع وبن سلمان
تقارير مصورة - سورية - عربي وإقليمي

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا ، فما الثمن؟

المصدر: قناة المنار

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