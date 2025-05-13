ترامب: قررت رفع العقوبات عن سوريا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه “قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

وقال ترامب أمام منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض الثلاثاء “سوريا التي شهدت الكثير من المعاناة والموت، لديها الآن حكومة جديدة وعلينا جميعا أن نأمل في أن تتمكن من تحقيق الاستقرار في البلاد والحفاظ على السلام”، وأضاف “اتخذت خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، وسأوجه برفع العقوبات المفروضة عليهم لإعطائهم الفرصة التي يستحقونها”.

ولفت ترامب الى “اجتماع سيجمع وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره السوري في وقت لاحق من هذا الأسبوع”.

وتزامنا مع تواجد ترامب في الرياض، قال مسؤول في البيت الأبيض الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي “وافق على إلقاء التحية على الرئيس السوري أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية غدا”.

المصدر: روسيا اليوم