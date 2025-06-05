ترامب: اتصالي مع الرئيس الصيني أفضى الى خلاصة إيجابية للغاية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره الصيني شي جينبينغ أفضى الى “خلاصة إيجابية للغاية”، مشيرا الى أن كلا منهما دعا الآخر لزيارة بلاده.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: “دام الاتصال قرابة ساعة ونصف ساعة، وأثمر خلاصة إيجابية للغاية لصالح البلدين”، مشيرا الى أن مسؤولين تجاريين من الطرفين سيلتقون “قريبا”.

وتابع “الرئيس شي دعاني والسيدة الأولى بلباقة لزيارة الصين، وقمت بالمثل. كوننا رئيسين لأمتين عظيمتين، هذا أمر نتطلع كلانا للقيام به”.

المصدر: مواقع