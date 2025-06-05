بحجة “الإرهاب”… ترامب يحظر سفر رعايا 12 دولة إلى الولايات المتحدة

منع الرئيس الأميركي دونالد ترامب رعايا 12 دولة من السفر إلى الولايات المتّحدة وفرض قيوداً على سفر رعايا سبع دول أخرى، بحجة «حماية» مواطنيه من «إرهابيين أجانب».

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ الحظر الذي سيدخل حيّز التنفيذ في 9 حزيران الجاري يشمل مواطني كلّ من أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.

أما الدول السبع المستهدفة بقيود على سفر رعاياها إلى الولايات المتحدة فهي بوروندي وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.

ما هي حجج ترامب؟

تذرعت واشنطن بإدراجها هذه الدول على هذه القائمة لأنها تفتقر (الدول) إلى حكومات فعّالة ويميل رعايا بعض منها إلى البقاء في الولايات المتّحدة بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، فيما تتهم إيران بأنها داعمة «للإرهاب».

وعزا ترامب قراره إلى الهجوم الذي استهدف تظاهرة يهودية في ولاية كولورادو ونفّذه رجل قالت السلطات إنه دخل البلاد بشكل غير قانوني.

المصدر: مواقع