ترامب: لدينا إطار لاتفاق تجاري قوي جدا مع الصين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لديها “إطار صفقة قوية جدًا مع الصين”، مشيرًا إلى أهمية انفتاح الصين اقتصاديًا، كما فعلت الولايات المتحدة قبل سنوات.

وفي مقابلة مسجلة مع قناة “فوكس نيوز” خلال رحلته إلى السعودية، قال ترامب إن العلاقة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لا تزال قائمة رغم انقطاعها سابقا بسبب جائحة كورونا.

وأوضح ترامب أن جزءًا من الاتفاق مع الصين يهدف إلى دفعها نحو مزيد من الانفتاح الاقتصادي، مضيفا “كما انفتحت أمريكا على العالم قبل سنوات، حان الوقت للصين أن تقوم بالمثل”.

وفي ما يخص إيران، جدّد ترامب رفضه لامتلاكها السلاح النووي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يعارض الشعب الإيراني، بل يتمنى له الازدهار، قائلاً “أتمنى أن تكون إيران دولة ناجحة وغنية، فهي تملك موارد نفطية هائلة”.

وتناول ترامب أيضًا دوره في التوسط لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، مشيرًا إلى أنه عمل مع فريقه خصوصا وزير خارجيته مايك روبيو ونائبه جي دي فانس على تهدئة الأوضاع، والتشجيع على التركيز على الاتفاقات التجارية بدلاً من التصعيد النووي.

وحول الطائرة التي أهدتها قطر الى ترامب، وصف الرئيس الأميركي ذلك بأنه “لفتة جميلة”، رغم بعض التحفظات داخل وزارة الحرب حول قبول مثل هذه الهدايا.

ورد ترامب على تلك التحفظات قائلاً إن “رفض مثل هذه المساعدة تصرف غبي، فبدلاً من الاعتماد على طائرات عمرها 40 عامًا، نحصل على طائرة أحدث نسبياً”.

المصدر: وكالات