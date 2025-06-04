وفد كتلة الوفاء عند سلام.. والنائب رعد: اي تباين بالرأي لا يُفسد في الود قضية

زار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على رأس وفد من الكتلة رئيس الحكومة تمام سلام في السراي، وبعد اللقاء قال النائب رعد ان اللقاء تطرق الى الكثير من القضايا المتصلة بالاصلاح والافكار التفصيلية المتعلقة باعادة الاعمار، وشدد النائب رعد ان اي تباين بالراي لا يفسد في الود قضية مضيفا ان قضايا متعلقة بالسلاح والسيادة تبحث بالتدرج مع رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن الوفد قدم لرئيس الحكومة “أفكاراً عملية تفصيلية في موضوع إعادة الإعمار”، على أن تتم متابعة هذه الأفكار “حتى نشرع في تنفيذها”، داعياً الحكومة إلى أن “تواصل، بنبرة أعلى، مقاربة هذا الملف”.

ولفت رعد إلى أن الوفد طرح، خلال الجلسة المختصرة التي استغرقت نحو ثلاث أرباع الساعة، “قضايا ومواضيع التي لم نكن نتوقع أن تتم معالجتها وهي تتعلق بالإصلاحات”، مؤكداً أننا “أحرص الجهات السياسية على إنجازها لنصل إلى مرحلة مطمئنة للمواطنين على كافة الصعد”.

كما أكد أننا “حريصون على التوافق مع رئيس الحكومة ومع كل الأقطاب في هذا البلد ومع كل وزراء حكومته”، لافتاً إلى أننا “لا نحكم بالعواطف بل نحاكم أداء كل مسؤول ولا نعتقد أن التباين في الرأي يفسد في الود قضية”.

وأعلن رعد أن الرئيس سلام “أشاد بمواقفنا في المجلس النيابي واعتبر أنها تصب في تحقيق الإصلاح”، مشدّداً على أن “ليس هناك ما يعيق تعاوننا مع الحكومة التي نحن جزء منها وما يحاول البعض أن يبثه من ملوثات وأفكار واهمة لا يعبر عن أدائنا ولا عن وجهة نظرنا”.

واعتبر رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” أن “الأولوية اليوم هي لإعادة الإعمار وتحرير الأسرى بعد انسحاب العدو الذي لم يلتزم بموجبات اتفاق وقف النار، رغم أن لبنان أوفى كل التزاماته”.

ورداً على سؤال حول موضوع حماية لبنان، أكد رعد أن هذا الأمر “يُبحث مع رئيس الجمهورية كل في أوانه ونحن نفكر في مصلحة الوطن”.

المصدر: موقع المنار