“تجمع العلماء”: خطف العدو لصياد من مركبه انتهاك واضح للسيادة اللبنانية يفرض على الدولة القيام بواجباتها

اشار “تجمع العلماء المسلمين” في بيان، الى أن “الأمور في غزة وصلت إلى مرحلة بات معها جيش العدو الصهيوني لا يستطيع انجاز الأهداف التي رسمت له، وبات الغطاء الدولي الذي أعطى للكيان الصهيوني في بداية معركة الطوفان الأقصى يتضاءل شيئا فشيئا، فحتى الولايات المتحدة الامريكية لم تعد تستطيع الاستمرار في توفير الدعم للكيان الصهيوني، بل باتت تضغط من اجل إيقاف هذه الحرب، باعتبار أنها ترى ان المصلحة الصهيونية في إنهائها، وأن بنيامين نتنياهو يغامر بمستقبل الدولة والكيان باستمراره بهذه الحرب لأنه لا أفق لها، خصوصا وأن المقاومة الفلسطينية في غزة لم تزل تقاوم، وتوجه الضربات العنيفة لجنود الكيان الصهيوني”.

ولفت الى “العزلة التي يعيشها الكيان الصهيوني، خاصة بعد هروب الولايات المتحدة الامريكية من ساحة المواجهة مع اليمن، بعد الاصابات المُحَقَقَة لصواريخها بالبوارج وحاملات الطائرات الأمريكية، إن هذا الواقع الذي وصلت اليه الأوضاع في غزة اضطرت الولايات المتحدة الامريكية لإعادة النظر بسياساتها في المنطقة التي ستتجه باتجاه الخروج من الوجود المباشر على أراضيها، كما حصل في سوريا واجتراح الحلول السياسية، وبرز ذلك من خلال تغيير الطاقم الدبلوماسي للموفدين الى منطقة الشرق الأوسط، ولذلك لن تعود مورغان أورتاغوس الى لبنان، ويضاف الى ذلك بدء الحديث عن تقدم في المفاوضات النووية مع إيران من خلال الإعلان عن موافقة الولايات المتحدة الامريكية على التخصيب ضمن الحدود الدنيا على الأراضي الإيرانية”.

واستنكر التجمع “إقدام العدو الصهيوني على اجتياز خط الطفافات مقابل رأس الناقورة، واختطاف الصياد علي فنيش من بلدة معروب من مركبه، في انتهاك واضح للسيادة اللبنانية، مما يفرض على الدولة القيام بواجباتها في إدانة الاعتداء الصهيوني امام الامم المتحدة واسترجاع الصياد علي فنيش المختطف”.

وحيا “الجمهورية الإسلامية الإيرانية على موقفها الداعم للبنان، والذي أعلنه وزير خارجيتها عباس عراقجي في لقائه مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة وجاهزة لتقديم الدعم لإعادة الاعمار، وتأكيده على فتح صفحة جديدة من العلاقة مع لبنان انطلاقا من الظروف المستجدة”.

كما حيا “المقاومة الفلسطينية التي أربكت حسابات العدو الصهيوني من خلال استمرارها بالعمليات العسكرية، وخاصة العملية العسكرية الأخيرة التي أصابت موكبا قياديا صهيونيا، ما أدى الى مقتل اربعة جنود واصابة آخرين جروح بعضهم خطرة”، مستنكرا “اقتحام المستعمرين الصهاينة لباحات المسجد الأقصى وتأدية طقوس تلمودية، والتي سيؤدي تكرارها الى مواجهات مع المرابطين في المسجد”.

كذلك حيا “المقاومة في سوريا «كتائب الشهيد محمد الضيف» التي اعلنت عن عمليتها البطولية بإطلاق صواريخ من درعا باتجاه الجولان المحتل، وهو ما يؤكد ان الشعب السوري لن يقبل بمحاولات التطبيع التي تسعى لها السلطة الحالية غير المنتخبة من الشعب، المتحكمة بالقرار السياسي بالقوة العسكرية والقمع وتغذية الصراعات الطائفية والمذهبية”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام