اندلاع حريق كبير لليوم الثاني على التوالي في مكب نفايات عشوائي في دير الزهراني والاهالي يناشدون – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 4 2025 - 17:04

اندلاع حريق كبير لليوم الثاني على التوالي في مكب نفايات عشوائي في دير الزهراني والاهالي يناشدون

منذ 39 mins 4 June، 2025
حريق
لبنان

لليوم الثاني على التوالي اندلع حريق كبير في مكب نفايات عشوائي في الاطراف الغربية – الجنوبية لبلدة دير الزهراني في قضاء النبطية، مما أدى إلى تصاعد كثيف لسحب الدخان الكثيف الذي حمل روائح كريهة وسامة  انتشرت فوق بلدات كفرجوز، مدينة النبطية، حبوش، الكفور ، وسط حال من الاستياء والتذمر لدى الاهالي.

وناشد الاهالي في دير الزهراني والجوار وزيرة البيئة، ومحافظ النبطية وضع حد لهذه الجريمة البيئية والصحية، ومعاقبة الفاعلين المجرمين الذين يتسببون بمشاكل بيئية وصحية خطيرة ، حيث ان الدخان الكثيف يُشكل خطراً صحياً مباشراً،  ولا سيما على الذين يعانون  أمراضا رئوية مزمنة، ويثير القلق من التأثيرات التراكمية التي قد تؤدي إلى مشاكل تنفسية خطيرة وأمراض سرطانية نتيجة استنشاق الغازات السامة الناتجة عن الحرق العشوائي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات