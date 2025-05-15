أبو زهري: الأمة آثمة إن لم تتحرك لإنقاذ غزة

قال رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس في الخارج سامي أبو زهري إن “الأمة بأسرها ستكون آثمة إن لم تتحرك سريعًا لإنقاذ غزة والثأر لها في كل مكان وأنه لا مجال للنوم أو التقاعس”، وطالب “الجميع بعدم ترك غزة وحدها”.

وأضاف أبو زهري في حديث له الخميس ان “اليوم كان داميًا في غزة، الدماء تنتشر في كل مكان، وعدد الشهداء يقترب من 120 في أقل من يوم”، في إشارة إلى المجازر الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين، واعتبر أبو زهري أن “استمرار المجازر يؤكد إصرار الاحتلال على المضي في سياسة القتل والتجويع حتى النهاية، ويعكس غياب أي إرادة دولية حقيقية لوقف دوامة الإجرام الصهيوني”.

وشدد أبو زهري على انه “آن الأوان أن تتحرك الأمة كلها ضد الاحتلال ومصالحه في كل مكان، بعدما فشلت كل الرهانات على إمكانية وقف المجازر من خلال الاتصالات السياسية”.

وشهدت مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة فجر الخميس، مجازر مروعة ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي بحق منازل وخيام المواطنين وارتقى فيها أكثر من 40 شهيداً وعشرات المُصابين والمفقودين.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام