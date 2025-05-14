حماس: ادعاءات الاحتلال بوجود مركز عسكري اسفل وبمحيط المستشفى الاوروبي مجرّد اكاذيب

أكدت حركة حماس أن ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجود مراكز عسكرية بمحيط أو أسفل مستشفى غزة الاوروبي، “ليست سوى أكاذيب ومحاولات تضليل للرأي العام العالمي، دأب الاحتلال على استخدامها مرارًا لضرب وتدمير القطاع الطبي، وقتل وترويع المدنيين الأبرياء في قطاع غزة”.

وقالت الحركة في تصريح صحفي مساء أمس الثلاثاء، إن “الغارات الوحشية المكثّفة التي شنّها جيش الاحتلال الفاشي على حرم مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه، جريمة جديدة تستهدف ما تبقى من مستشفيات قطاع غزة، بهدف إخراجها عن الخدمة، في سياق حرب الإبادة المستمرة على القطاع”.

وأضافت الحركة أنه ونتيجة تلك الغارات الوحشية، ارتقى عشرات الشهداء والجرحى، بينهم مرضى وطواقم طبية، وأفراد من الدفاع المدني والإسعاف أثناء محاولتهم انتشال المصابين قبل استهدافهم مجددًا بالغارات، ما أدى إلى خروج المستشفى بشكل كامل عن الخدمة.

ولفتت حركة حماس إلى أن “حكومة الاحتلال الفاشي تواصل انتهاكها الصارخ للقوانين الدولية، وارتكاب جرائم غير مسبوقة في تاريخ الصراعات، من خلال قصف المستشفيات المكتظة بالمرضى والنازحين وارتكاب المجازر فيها”.

وطالبت حماس المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، “بتحمّل مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم الوحشية، والتدخل الفوري لوقف المجزرة المستمرة في قطاع غزة، والتصدي لاستهتار حكومة الاحتلال بالقوانين والأعراف الإنسانية”.

المصدر: وكالات