إصابات برصاص العدو الاسرائيلي خلال اقتحامه مخيم الجلزون بالضفة المحتلة

أصيب ثلاثة أشخاص برصاص جيش العدو الاسرائيلي مساء الخميس خلال اقتحامه مخيم الجلزون في رام الله بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية “بإصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام مخيم الجلزون وجرى نقله إلى المستشفى”، واشارت الى أن “قوات الاحتلال تواصل اقتحامها لمخيم الجلزون شمال، وسط اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان”.

وقالت المصادر إن “قوات الاحتلال اعتلت أسطح عدد من المنازل في المخيم، كما أقدمت على تكسير وتحطيم عدد من مركبات المواطنين المتوقفة في المنطقة، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة، بالإضافة لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه منازل المواطنين”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام